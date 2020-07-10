В Узб привезли молодых афганок - обучаться сельскому хозяйству по какому-то дикому гранту ЕС

00:46 11.07.2020

Афганские женщины будут обучаться в Узбекистане сельскому хозяйству

Молодые женщины из Афганистана будут изучать сельское хозяйство в центре по обучению афганских граждан в Термезском районе. Проект реализуется Минвузом, ЕС и ПРООН.



Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана, делегация Европейского Союза в стране и Программа развития ООН объявили о трансграничной инициативе по поддержке экономических прав и возможностей афганских женщин. Им будут предоставлены образовательные гранты для обучения в Узбекистане, сообщила пресс-служба ПРООН в стране.



Проект направлен на создание образовательных возможностей для молодых женщин из Афганистана, которые сталкиваются с непропорциональными барьерами на пути образования и занятости по сравнению с мужчинами у себя на родине, говорится в совместном заявлении инициаторов.



Ожидается, что обучение в университетах Узбекистана и Казахстана получат в общей сложности 50 афганских женщин. Первая группа студенток прибыла в Казахстан в октябре 2019 года, чтобы начать обучение в области статистики, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. В этом году еще 20 студенток получат стипендии - они будут изучать сельское хозяйство в Узбекистане. Прежде чем получить специальное образование, студентки пройдут языковые курсы.



По окончании обучения женщины получат сертификаты о техническом и профессиональном образовании. Учеба будет проходить в Образовательном центре по обучению для афганских граждан в Термезском районе Сурхандарьинской области при поддержке Ташкентского государственного аграрного университета.



Евросоюз предоставил грант в размере 2 млн евро на финансирование этой инициативы, которая будет осуществляться ПРООН до 2025 года.



"Женщины являются ключевыми факторами роста их национальной экономики. Тем не менее, они часто сталкиваются с социальными барьерами, когда речь идет о равном доступе к образованию, достойной работе и равной оплате труда. Ожидается, что с более высокой квалификацией женщины получат более значительную работу в частном или государственном секторах, что позволит им вносить продуктивный вклад в развитие своей страны", - заявил посол ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс.