Китай обвиняют в желании колонизировать Иран, - "НГ"

00:52 11.07.2020

Тегеран и Пекин готовят договор о всестороннем сотрудничестве

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9.07.20



Договор о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Китаем, который пока находится в стадии разработки, уже вызвал споры по поводу целесообразности. Отказ иранского МИДа разглашать содержательную часть пока еще не подписанного документа породил слухи не только о готовности официального Тегерана отдать Пекину свои природные ресурсы за бесценок, но и о согласии с появлением китайских войск на иранской территории. В экспертной среде видят причину разработки этого соглашения иначе.



Документ под названием "Комплексный план сотрудничества между Ираном и Китаем" рассчитан на 25 лет. Сейчас между Тегераном и Пекином ведутся переговоры о финализации этого соглашения. На этом фоне иранская сторона избегает давать какие-либо подробные комментарии насчет содержательной части сделки.



Не исключено, что это делается для того, чтобы не поставить в неловкое положение своих китайских визави. Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави накануне уверил журналистов, что "национальные интересы остаются единственным руководящим принципом для Министерства иностранных дел при разработке этого документа и переговоры проходят максимально внимательно и придирчиво".



Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези уточнил в Twitter, что "план стратегического сотрудничества между Ираном и Китаем будет разрабатываться на равной основе, на базе общих взглядов и с целью поддержки многосторонности". Чиновник дал понять, что двусторонняя сделка открывает перспективы взаимовыгодного среднесрочного и долгосрочного взаимодействия в различных сферах и отвечает стратегическим интересам обеих стран, а не только КНР. Соответствующие объяснения потребовались после того, как представители иранской оппозиции, а также арабские эксперты начали выдвигать предположения, что 25-летняя сделка попросту превратит Исламскую Республику в китайскую колонию.



Среди наиболее популярных – версии о том, что Иран предоставит в долгосрочную аренду китайской стороне остров Киш или стратегически важный порт Джаск, обеспечит КНР монопольными правами на покупку иранской нефти, а также даст зеленый свет на размещение военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на своей территории. В числе критиков соглашения – бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, а также проживающий за рубежом сын последнего иранского монарха Реза Пехлеви. Причиной подобных гипотез стала своеобразная долговая политика КНР, которая, как принято считать в исследовательской среде, неизбежно влечет за собой посягательство Пекина на военный и экономический суверенитет своих должников.



"В последние годы Китай выступает основным торговым партнером Ирана, однако в то же время размер товарооборота из-за санкций достаточно сильно сократился, – заявил "НГ" проживающий в Иране эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. – По итогам 2019 года товарооборот был на 30% меньше, чем в предыдущем году. Сейчас в дело вмешалась пандемия. Товарооборот в первом квартале упал еще на 30%. На этом фоне иранская сторона понимает, что с основным торговым партнером у нее происходит нечто нежелательное и что с этим надо что-то делать. Думаю, что необходимость таких договоренностей, особых отношений связана именно с пониманием того, что в этой ситуации нужно что-то решать".



Единственное, о чем объявил иранский МИД по поводу содержания договора, – это то, что будут предложены особые визовые условия для китайских предпринимателей в Иране и для иранских предпринимателей в КНР, напоминает эксперт. "Иными словами, дело не в том, что планируется какой-то стратегический сдвиг, – говорит Смагин. – Это скорее инициатива иранской стороны спасти экономические отношения, которые ухудшаются по причине внешнего давления. Не думаю, что здесь стоит ожидать какого-то прорыва, особенно в плане экономики". С другой стороны, отмечает эксперт, в условиях, когда США не дают Ирану торговать с Западом, Китай, который умеет обходить санкции, получает возможности усилить свое влияние на иранскую сторону.



"На этом фоне появляется огромное количество слухов – самых невероятных, вплоть до того, что Иран планирует отдать в аренду остров Киш, предоставить китайским властям возможности по размещению своего контингента на территории Ирана, – признает Смагин. – Все это выглядит маловероятным, однако, разумеется, если в этом проекте появятся какие-либо уступки китайской стороне, то, конечно, это будет воспринято консервативной частью иранских политиков как повод для новой критики в адрес правительства, которой и так хватает. С другой стороны, я не думаю, что в этом проекте появятся серьезные уступки в адрес Китая. Скорее всего этот проект будет содержать больше заявлений о намерениях, которые, возможно, частично реализуются".