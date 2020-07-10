|"Пневмония" убила экс-великого муфтия Киргизии, шейха Чубак ажы Жалилова
08:29 11.07.2020
11 июля 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Скончался экс-глава ДУМК Чубак ажы Жалилов: пневмония
Скончался экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Чубак ажы Жалилов. В муфтияте 24.kg подтвердили эту информацию.
Экс-глава ДУМК Чубак ажы Жалилов
По данным близких священнослужителя, ранее он был госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. В стационаре Чубаку ажы Жалилову стало хуже. Врачи не успели его спасти. По предварительным сведениям, у бывшего главы ДУМК была внебольничная пневмония.
Чубак ажы Жалилов будет похоронен сегодня.