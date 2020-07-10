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КазБардак. Как министерство здравоохранения врачам протоколы лечения продавало
08:45 11.07.2020

10 июля2020

Эту шокирующую историю о бизнес-подходах в медицине рассказал не посторонний человек, а участник рынка IT-технологий, который работал в цифровизации казахстанской медицины. По его мнению, минздраву неинтересны качественные решения, которые не требуют бюджетных средств.

Нужны ли Минздраву Казахстана эффективные отечественные ИТ-решения?
И если нужны, то какие (чьи)?

Такими вопросами в соцсетях задался Виталий Ермоленко, директор компании "Медэлемент".
Свой пост он разместил в группе ФБ для казахстанских IT-компаний в медицине.

Публикуется с сокращениями

Клиент - двигатель прогресса
2012 - 2013 год. Наша компания только начала разработку медицинской информационной системы "МедЭлемент". Параллельно занимаемся автоматизацией клиник.

Постоянно получаем запросы от наших клиентов - интегрируйте, пожалуйста, в вашу МИС клинические протоколы. Чтобы врач, когда ставит диагноз, сразу мог быстро перейти в протокол лечения, ознакомиться со стандартами диагностики и лечения.

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Ок, думаем, раз это нужно врачам, поможет точнее ставить диагнозы и делать правильные назначения, сделаем.

Идем искать протоколы в Сети, не находим. Точнее, находим их только в платной системе "Параграф".

Хотя по нормативке данные документы должны публиковаться минздравом с 2008 года, и естественно, на бесплатной основе

Все-таки это реальные рекомендации врачам от минздрава как диагностировать и лечить заболевания.

Хождение по министерству
Лечу в минздрав, начинаю искать, где и каким же образом можно найти все протоколы, чтобы залить их в нашу систему. Ну и конечно задаюсь вопросом, как их потом актуализировать?

Выясняю, что оказывается, есть какой-то договор и по этому договору РЦРЗ забивает всю свою подобную нормативку в базу "Параграфа", где потом ее покупают пользователи.

Прикольно, да? Врач? Хочешь узнать как правильно лечить? Покупай протокол!

Хожу по кабинетам, и к счастью, нахожу добрых людей, с чьей помощью удается собрать большую часть протоколов.

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Оцифровываем протоколы, разносим все по разделам, грузим в нашу новую информационную систему. Понимаем, что сделали классный продукт, который в принципе нужен не только нашим клиентам МИС, но и всем врачам Казахстана. Также начинаем видеть потребность в мобильном приложении с базой протоколов.

Привлекаем "Билайн Казахстан" и реализуем совместно этот социальный проект, не запрашивая ни одной бюджетной копейки.

Параллельно, понимая, что протоколы надо будет оперативно обновлять и доносить до каждой медорганизации и врача, иду в минздрав. Предлагаю там готовые продукты и сервисы на безвозмездной основе, чтобы у минздрава появился офигенно классный канал информирования по всей стране.

Вы чьих будете?
В общем, я сделал все, что должен был сделать госорган еще четыре года назад. Пришел и говорю - ребята, вот готовый продукт, берите. Хотите - логотип МЗ повесьте. Хотите - скажите, что вы это разработали, нам это не важно. Важно, чтобы врачи в каждом уголке страны получили сервис. Все что нужно - обновлять информацию или скидывать ее нам для обновления. Ни одной тиынки не надо!

Но не тут-то было!

"Молодой человек,

а кто вам разрешил этим заниматься?" - начали мне задавать вопросы. "Какое право вы имели реализовать этот продукт?

Вы вообще откуда взялись? Вы чьих вообще будете?" - посыпались вопросы от чиновников в различных кабинетах РЦРЗ и МЗ.

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"Стоп, стоп" - говорю. -

Вы не поняли. Мы сделали то, что нужно врачам, клиникам. То, что давно должен был сделать минздрав

Сделали хорошо, удобно, и нам ничего не надо. Все что нужно, чтобы решение и дальше хорошо работало, это только обновлять информацию. И то, если у вас проблемы с кадрами, сделаем сами, денег не надо"…

А г-н Бейбут Есенбаев, например, посмотрев наше решение, сказал:

"Ну… это конечно хорошо, что вы сделали, но у нас в планах у самих стоит такое разработать. Так что мы сами скоро напишем такой сервис…"

"Подождите", - говорю. - Зачем тратить время и деньги? Вот оно, готовое, работающее - берите"…

Ан нет.. Не тут-то было!

На милость победителя
И что вы думаете было дальше? Не угадаете!

Нам прилетает официальное письмо с требованием удалить протоколы, так как мы не имеем права их публиковать!

То есть в "Параграфе" на платной основе публиковать можно, а у нас, бесплатно, нельзя!

В общем, делаю запросы в Министерство юстиции, получаю разъяснения, что никто не имеет права нас ограничивать в распространении этой информации. Отписываюсь, сражаюсь, так сказать, за право давать классный и нужный продукт врачам.

А при этом

параллельно минздрав штампует тысячными тиражами бумажные книжки с протоколами, распространяет их по всей стране…

Они (протоколы) по ходу этого дела устаревают, требуют обновления. Ну вы понимаете, сколько это стоит и как работает.

В общем, спустя более чем год "эпопеи с дарением" минздраву классного продукта (аналогов которому нет во многих странах даже сейчас (в 2020 году!!!), а тогда вообще мы были первыми в СНГ!), госсистема сдается и милостиво заключает с нами Меморандум о сотрудничестве.

Вот такая реальная история.

Далее будут истории печальней. И некоторые еще открытые…

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594446300
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