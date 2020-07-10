Как преодолеть КазБардак. Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев - Т.Кисилева

08:47 11.07.2020 Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев - антикризисные советы экономиста

10 июля 2020

Татьяна Киселева

Казахстан подходит к пику пандемии коронавируса, а кризис "наступает на пятки". Как сохранить жизни казахстанцев и не "убить" экономику?



Число людей с диагнозом КВИ в Казахстане продолжает расти. На 7 июля 2020 года 1 376 новых случаев заражения. На 9 июля заболевшими числятся 51 059 человек.

Трудности от коронавируса

Все это привело к нехватке аппаратов ИВЛ - на западе Казахстана медики вынуждены подключать к ним больных по очереди.

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой 7 июля, в наличии имеется 3 394 стационарных ИВЛ-аппаратов.



Планируется докупить 1 658 стационарных, 680 портативных (для оснащения скорой помощи) и 978 дополнительных аппаратов ИВЛ



При развитии негативного сценария потребуется еще от 3 до 4 тыс. аппаратов ИВЛ.



Не хватает и медицинского персонала, в том числе бригад скорой помощи. Особенно острый дефицит медработников в Атырау и Мангистау. Наблюдается нехватка ПЦР-тестов, из-за чего невозможно проводить массовую диагностику граждан.



Люди жалуются и на нехватку ряда препаратов в аптеках. По словам депутата мажилиса Ирины Смирновой, дефицит искусственно создает СК "Фармация".



Повышение тарифов и налогов - не выход

Власти приняли решение сократить рост числа зараженных путем объявления двухнедельного карантина, ради спасения жизней создав риски для бизнеса.



Вынужденные траты на борьбу с пандемией заставляют искать новые источники для пополнения бюджета, дефицит которого составляет 2,4 трлн тенге



Глава Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал о намерениях привлечь до 2 трлн тенге заимствований с внутреннего рынка. Судя по повышению тарифов на электроэнергию с 1 июля и намерениям повысить налоги (КПН и НДС) для бизнеса, заимствованиями дело не ограничится.



Локдаун или нокдаун для бизнеса?



По мнению экономиста Асета Наурызбаева, повышение тарифов и налогов для бизнеса в кризис - это приговор власти.



Подобные меры только усиливают кризис - в условиях, когда у людей нет денег



Их можно применять только в том случае, когда экономика растет. В кризисное же время налоги и тарифы, наоборот, снижают.



Асет Наурызбаев, фото с сайта caravan.kz



Хотели как лучше, а получилось как всегда

- Сложившаяся в стране ситуация демонстрирует безнравственность отдельных чиновников. Сначала мы зашли в карантин очень правильно - стали раздавать населению 42 500 тенге. Потом решили, что эти деньги надо раздавать не всем, а только по списку, который сформируют сами же чиновники. Так совершенно некоррупционная идея попалась на коррупционный крючок. В дальнейшем все действия власти были абсолютно кривыми.



Остановив экономику и получив паузу во времени для подготовки системы здравоохранения к пандемии, они ею не воспользовались



Мы-то думали, что минздрав и остальные готовились, а они только пускали пыль в глаза. В итоге коронавирус в Казахстане стал "болезнью медиков", - отмечает экономист.



Напомним, что



только в одном Шымкенте с начала пандемии заразились 569 медиков



Девять из них с 3 июня по 7 июля скончались от двусторонней пневмонии. По словам Наурызбаева, не стоит забывать и ситуацию с массовым заражением медперсонала в 12-ой горбольнице Алматы.



- Что касается экономики, она уже съеживается, потому что закрыто большое количество рабочих мест. Отсутствие доходов у людей приводит и к отсутствию спроса, по принципу домино.



Крупные магазины надо не закрывать, а контролировать число посетителей - экономист



Падает выручка у компаний, перестают получать доходы арендодатели. Все это приводит к невыплатам по кредитам и необходимости спасать банки, - констатирует экономист.



Организационный кризис

- А как избежать заражения населения и не "убить" бизнес? В Беларуси, например, карантин не вводили, может нам присмотреться к их опыту?



- В Беларуси медицина работает очень плотно. Там тоже были сложные времена, но таких позорных ситуаций, когда люди умирали бы во дворах поликлиник или квартирах, потому что скорая не забрала, не было. Там знают, как организовывать противоэпидемиологические мероприятия еще по советским протоколам.



Все упирается в качество управленцев. У нас оно страдает, и не только в медицине



Наши управленцы привыкли жить подачками. Их единственная забота - получить "рахмет". Нормальных управленцев, которые могли бы правильно организовать карантин, не осталось. Те, что остались, не допущены к принятию решений. А те, кто принимают решения, сами не знают, что делать.



Коррупция на местах

- Следствием отрицательного отбора менеджмента можно считать и ситуацию, когда



медсестра в Жамбылской области пожаловалась, что руководство просило ее вернуть часть коронавирусной премии



Управленцы на местах заточены на то, чтобы "делать деньги", и в лучшем случае грамотный там один человек, а вокруг него "помогайки". Это картина нашего госуправления.



Чтобы бороться с кризисом сейчас, в управлении нужны люди, которые кризис уже проходили



Пересмотр трат

- Чтобы преодолеть кризис, что надо делать сейчас?



- Сейчас государству надо брать в долг у других стран, у богатых людей. И не для того, чтобы поддерживать компании. Это крайняя мера. Нужны системные решения. Решение освободить бизнес от плановых проверок до конца года - это лишь добрый шаг навстречу, который вряд ли поможет разрешить кризис. Конечно, бизнесу приятно, когда нет проверок, но есть и обратная сторона - потребитель может нарваться на плохое качество обслуживания.



Хорошая мера - это мораторий для госорганов на три года на покупку авто и мебели



Сейчас траты на благоустройство надо остановить хотя бы на год, за исключением аварийных ситуаций.



Борьба с коронавирусом еще впереди

- Эти деньги надо потратить на борьбу с кризисом, в который мы сейчас въезжаем и который не будет краткосрочным. Он продлится несколько лет, и впереди куда более трудные времена, учитывая, что сейчас люди пока еще проедают свои запасы. Я думаю, что если бы мы вели себя более разумно и лучше бы подготовились, для пика нам бы хватило 18 тысяч коек (как в Москве).



Опыт итальянских мэров

- Как сделать, чтобы люди действительно осознали опасность коронавируса и не выходили из дома без необходимости?



- В Сети есть видеоролик, где мэры итальянских городов очень эмоционально призывают жителей сидеть по домам. Некоторые из них сами ходили по улицам, вылавливая и отчитывая нарушителей. А



унылые брифинги наших чиновников с их казенным языком невозможно слушать



Может же наш аким Сагинтаев разговаривать нормальным человеческим языком? Так почему бы ему не взять в качестве примера итальянских мэров и лично не ходить и не объяснять людям, чтобы они не собирались толпами? Нужно делать поясняющие ролики для населения, чтобы они перестали верить слухам из мессенджеров. Либо перевести имеющиеся мировые ролики о коронавирусе на русский и казахский языки и крутить их.



- Наверное, стоит учитывать и менталитет? Чиновники в Европе ездят на работу и на общественном транспорте, в отличие от наших…



- Сейчас настают другие времена. Власть может воспитать народ лишь своим примером. Но, повторюсь, госуправление у нас отвратительное.



Политолог сравнил фото правительства Казахстана и Канады



В свои руки

- Мы должны сами строить независимую систему управления, которая должна прийти на смену существующей. Начинать надо с малого - собрать соседей, чтобы вместо участкового нанять частного охранника.



Зачем нужен участковый, который приходит только за тем, чтобы сделать предупреждение?



Если каждый квартал наймет себе охранника (300 квартир по 1 000 тенге), мы получим систему шерифов, которые смогут защитить нас от уличной преступности. Демократическая страна - это не та, в которой "бог" установил демократию, а та, где люди решили, что "хватит" и начали делать что-то своими руками.



Живя за границей, я увидел, как люди вовлечены в общественную жизнь. После работы они не идут домой или по кабакам, а собираются на общественных собраниях по интересам



Каждый интерес имеет политическое значение. Собаководы борются за собачьи площадки, цветочники - за цветники и так далее. И они добиваются того, что власть их слушает. В отличии от них, у нас, к примеру, за чистый воздух борется небольшая группа энтузиастов, и это очень неправильно. У нас так - ткнули чиновников, они немного пошевелились и перестали, а результата нет. Потому что главная их цель "распилить бюджет". Поэтому единственный выход для людей - быть активными и брать все в свои руки. Источник - 365info.kz

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