КыргызОбщественность требует привлечь и посадить мырко-утыркового экс-премьера Абылгазиева и разогнать Парламент

08:54 11.07.2020

Граждане требуют распустить ЖК досрочно и завести дело на Абылгазиева

09 июля 2020 - Виктория Гунгер



Граждане требуют распустить ЖК досрочно и завести дело на Абылгазиева



Все нынешние проблемы - результат преступной деятельности и бездарного менеджмента бывших чиновников: премьер-министра Абылгазиева, министра здравоохранения Чолпонбаева, также министра финансов Жээнбаевой, написал в соцсетях пользователь Урмат Дюшеев.



По его словам, во время ЧП (апрель-май) время для кардинальных перемен и действий было упущено, что привело и приводит к таким многочисленным последствиям сегодня.



- От пневмонии умер бывший спикер и депутат ЖК КР Чыныбай Турсунбеков, умерла супруга депутата Алмамбета Шыкмаматова. Рядовых граждан ежедневно мы теряем десятками, если не сотнями. Умирают и медики, на которых у нас всегда была, есть и будет надежда. Пневмония и коронавирус массово входят в регионы. Ситуация в регионах такая же, что и в столице. Не хватает СИЗ, ИВЛ, койко-мест, а самое главное, квалифицированных врачей и медсестер. Эксперименты с медициной, образованием привели нашу страну к той ситуации, которую мы сегодня имеем, - отметил Дюшеев.



Пользователь уверен, что всех вышеперечисленных лиц необходимо привлечь к уголовной ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.



- Учитывая тяжелое финансовое и эпидемиологическое положение в государстве перенести выборы в ЖК на 1-й квартал 2021 года. Оказать разовую материальную помощь пострадавшим от COVID из-за халатной деятельности чиновников. Обеспечить отдельными госпиталями и/или больницами по COVID каждую область КР. Распустить Жогорку Кенеш 6-го созыва досрочно, экономию средств на его содержание пустить на борьбу с COVID. Обязать Нацбанк объявить реальные "каникулы" по процентам кредитов для бизнеса в период пандемии. Текущие поблажки по процентам только усугубили финансовое положение бизнеса, - подчеркивает кыргызстанец.



Он также добавил, что каждая минута у нас на счету. И если сейчас этих мер не предпринять в очень короткий срок мы будем терять еще больше людей.



- Вирус уже не выбирает молодой ты или старый, богатый или бедный. Если не бить по рукам вовремя, все последующие чиновники тоже будут также увиливать от ответственности! – уверен Урмат Дюшеев.



Напомним, ранее Адвокат Канат Хасанов написал открытое обращение к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову. Он также попросил возбудить уголовное дело в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиева, "который, будучи в должности премьер-министра, используя свои должностные полномочия и действуя вопреки действующему законодательству, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий по ликвидации последствий COVID-19".