 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.07.2020
12:27  Кризис казахского общества: мысли вслух во время пандемии, - С.Ауелбеков
12:25  КазПравительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис? - САМ
11:31  Чем грозит оставшимся бурам в ЮАР мировая истерия толерантности и либерализма
10:11  В Казахстане уволены Жумагулов (глава Фонда соцмедстраха, 12-я машинка жене) и Шарип (глава СК-Фармация, просто жулик)
10:01  Умер казы Бишкека Садриддин Маджитов
09:15  Трамп признался, что лично санкционировал кибер-атаку на Россию в 2018-м
08:59  В Бишкеке треть сотрудников "скорой" сами болеют "пневмонией" и коронавирусом

08:54  КыргызОбщественность требует привлечь и посадить мырко-утыркового экс-премьера Абылгазиева и разогнать Парламент
08:47  Как преодолеть КазБардак. Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев - Т.Кисилева
08:45  КазБардак. Как министерство здравоохранения врачам протоколы лечения продавало
08:42  Бывших вице-премьершу Киргизии Омурбекову и минздрава Космоса подозревают в продаже дефицитных лекарств за границу
08:29  "Пневмония" убила экс-великого муфтия Киргизии, шейха Чубак ажы Жалилова
08:23  Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть, - О.Самофалова
00:52  Китай обвиняют в желании колонизировать Иран, - "НГ"
00:46  В Узб привезли молодых афганок - обучаться сельскому хозяйству по какому-то дикому гранту ЕС
00:44  Катастрофа на Хоргосе: для чего Казахстану неработающий МИД?
00:41  Опального каз-адмирала Жанзакова заразили в тюрьме вирусом
00:36  Миграционная политика Меркель ведет к расколу Германии, - С.Дебрер
00:35  Расследование ФБР против китайского миллиардера Гу пятнает президента США Трампа
Пятница, 10.07.2020
22:13  Мемориальная доска в честь отца Касым-Жомарта Токаева появилась в Омске
21:50  Алишер Саъдуллаев возглавил новосозданное Агентство по делам молодежи Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КыргызОбщественность требует привлечь и посадить мырко-утыркового экс-премьера Абылгазиева и разогнать Парламент
08:54 11.07.2020

Граждане требуют распустить ЖК досрочно и завести дело на Абылгазиева
09 июля 2020 - Виктория Гунгер

Граждане требуют распустить ЖК досрочно и завести дело на Абылгазиева

Все нынешние проблемы - результат преступной деятельности и бездарного менеджмента бывших чиновников: премьер-министра Абылгазиева, министра здравоохранения Чолпонбаева, также министра финансов Жээнбаевой, написал в соцсетях пользователь Урмат Дюшеев.

По его словам, во время ЧП (апрель-май) время для кардинальных перемен и действий было упущено, что привело и приводит к таким многочисленным последствиям сегодня.

- От пневмонии умер бывший спикер и депутат ЖК КР Чыныбай Турсунбеков, умерла супруга депутата Алмамбета Шыкмаматова. Рядовых граждан ежедневно мы теряем десятками, если не сотнями. Умирают и медики, на которых у нас всегда была, есть и будет надежда. Пневмония и коронавирус массово входят в регионы. Ситуация в регионах такая же, что и в столице. Не хватает СИЗ, ИВЛ, койко-мест, а самое главное, квалифицированных врачей и медсестер. Эксперименты с медициной, образованием привели нашу страну к той ситуации, которую мы сегодня имеем, - отметил Дюшеев.

Пользователь уверен, что всех вышеперечисленных лиц необходимо привлечь к уголовной ответственности за халатное отношение к своим обязанностям.

- Учитывая тяжелое финансовое и эпидемиологическое положение в государстве перенести выборы в ЖК на 1-й квартал 2021 года. Оказать разовую материальную помощь пострадавшим от COVID из-за халатной деятельности чиновников. Обеспечить отдельными госпиталями и/или больницами по COVID каждую область КР. Распустить Жогорку Кенеш 6-го созыва досрочно, экономию средств на его содержание пустить на борьбу с COVID. Обязать Нацбанк объявить реальные "каникулы" по процентам кредитов для бизнеса в период пандемии. Текущие поблажки по процентам только усугубили финансовое положение бизнеса, - подчеркивает кыргызстанец.

Он также добавил, что каждая минута у нас на счету. И если сейчас этих мер не предпринять в очень короткий срок мы будем терять еще больше людей.

- Вирус уже не выбирает молодой ты или старый, богатый или бедный. Если не бить по рукам вовремя, все последующие чиновники тоже будут также увиливать от ответственности! – уверен Урмат Дюшеев.

Напомним, ранее Адвокат Канат Хасанов написал открытое обращение к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову. Он также попросил возбудить уголовное дело в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиева, "который, будучи в должности премьер-министра, используя свои должностные полномочия и действуя вопреки действующему законодательству, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий по ликвидации последствий COVID-19".

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594446840
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июля 2020 года №116
- Оперативный штаб по COVID-19 держит ситуацию в регионах под контролем
- "Время измеряется жизнями наших граждан"
- 600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева
- Что распределяет KEGOC: электроэнергию или деньги среди своих топ-менеджеров?
- Скандал в соцсетях: фармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи
- Элитные авто и апартаменты вместо лекарств
- Рейтинги казахстанского АО "Зерновая страховая компания" отозваны по просьбе эмитента
- Чума в Монголии и Китае: может ли болезнь угрожать Казахстану - ответ Минсельхоза
- Скончался известный композитор Кенес Дуйсекеев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  