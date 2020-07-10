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В Бишкеке треть сотрудников "скорой" сами болеют "пневмонией" и коронавирусом
08:59 11.07.2020

В БИШКЕКЕ ТРЕТЬ СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ БОЛЕЕТ ПНЕВМОНИЕЙ И КОРОНАВИРУСОМ

В Бишкеке треть сотрудников Центра экстренной медицины болеет пневмонией и коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделением реанимации скорой помощи Егор Борисов.

По его словам, в день на станцию скорой поступает 4-5 тысяч звонков. Медработники не успевают.

"У нескольких медиков подтвержден коронавирус, у остальных - пневмония и ОРВИ. За сутки оформляется около 700-800 вызовов. Кого-то консультируем по телефону. В день на линии выходят 30-35 бригад. Естественно, они не успевают", - сказал Егор Борисов.

Источник - 24.kg
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