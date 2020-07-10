Трамп признался, что лично санкционировал кибер-атаку на Россию в 2018-м

09:15 11.07.2020

Трамп признался в санкционированной им кибератаке на Россию

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Трамп признался в санкционированной им кибератаке на Россию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что санкционировал кибератаку на российское Агентство интернет-исследований в 2018 году. Об этом он заявил газете The Washington Post Марку Тиссену.



Глава государства назвал ее частью более широкой политики противостояния России, при этом подчеркнув, что "никто не был жестче с Россией, чем он.



Трамп рассказал, что решение о санкционировании этой виртуальной атаки было принято на основании информации американской разведки о возможном вмешательстве Москвы в промежуточные выборы в Штатах в 2018 году.