Умер казы Бишкека Садриддин Маджитов

10:01 11.07.2020

Скончался казы города Бишкек Садриддин Маджитов, сообщила 10 июля пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.



Его похоронят 11 июля в селе Орук-Зар Кадамжайского района Баткенской области. У него был сахарный диабет.



Маджитов родился 22 июня 1972 года в селе Кыргызабад Яванского района Таджикистана.



ДУМК выражает соболезнования родным Маджитова.

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