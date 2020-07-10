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|Умер казы Бишкека Садриддин Маджитов
10:01 11.07.2020
Скончался казы города Бишкек Садриддин Маджитов, сообщила 10 июля пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Его похоронят 11 июля в селе Орук-Зар Кадамжайского района Баткенской области. У него был сахарный диабет.
Маджитов родился 22 июня 1972 года в селе Кыргызабад Яванского района Таджикистана.
ДУМК выражает соболезнования родным Маджитова.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1631345/?f=cp