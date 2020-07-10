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|В Казахстане уволены Жумагулов (глава Фонда соцмедстраха, 12-я машинка жене) и Шарип (глава СК-Фармация, просто жулик)
10:11 11.07.2020
Глава "СК-Фармация" Берик Шарип председатель Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов официально покинули свои должности, передает zakon.kz.
Сегодня, 10 июля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвергнул критике работу этих ведомств.
По итогам сегодняшнего расширенного заседания Правительства РК с участием Главы государства:
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Приказом Министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления и по согласованию с Премьер-Министром РК освобожден от занимаемой должности Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Шарип Б.Ш.
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Приказом Министра здравоохранения РК от 10 июля 2020 года на основании поданного заявления освобожден от занимаемой должности Председатель Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Жумагулов А.Н, - говорится в сообщении Минздрава.