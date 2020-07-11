 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чем грозит оставшимся бурам в ЮАР мировая истерия толерантности и либерализма
11:31 11.07.2020

Знаете ли вы, что Африка, которую называют Черным континентом, на самом деле не черная? Есть страна, которая по праву первого открытия принадлежит европейцам, а коренные - бушмены (или сан) были настолько малочисленны, что можно сказать, там была пустая земля. Это Южная Африка (сегодняшняя ЮАР). Буры (преимущественно голландцы) приплыли сюда самыми первыми и только потом подтянулись с материка зулусы, с которыми они стали биться за право на землю. Ну а следом не обошлось, конечно, без вездесущих в то время англичан, затем стали интересоваться землей коса и другие африканские племена. Это я описал тем, кто считает, что белые там находятся не по праву и нагло, как в свое время американцы или австралийцы, захватили континент. А сегодня буров, хоть и признавая их право на землю, откровенно вытесняют из ЮАР и, к сожалению, мировая истерия толерантности и либерализма, пришедшая из США, делает все в этой и так сложной стране еще только хуже. Совсем немного времени прошло после отмены апартеида и вроде бы потихоньку стало налаживаться и вот опять, новый виток. Я расскажу вам о том, что думают на самом деле буры на примере одного из них - Сэма. Его имя на африкаанс Dawie, что, как ни странно. переводится на английский как Сэм.

Он гид в сафари-лагере на берегу реки Луангва. Во время тура мужчина не просто обеспечит вашу безопасность, но и накормит, напоит и путешествие с ним всегда изобилует животрепещущими рассказами о спасении животных от браконьеров.

Его рассказы всегда наполнены фотографиями. Например, любимая, про слоненка, попавшего в силок:

Присматривал за одной из коров, которую пришлось бросить, чтобы снять силок с детеныша слона. Работа сделана на славу и заняла всего 31 минуту! Слоненок вернулся в стадо. Я бы хотел поставить силок вокруг одного из этих браконьеров, чтобы они почувствовали, что делают с этими бедными невинными животными!
Несмотря на кажущуюся брутальность Сэма, он не приемлет охоту и любое неразумное отношение к животным. Ими он восхищается с бесконечной любовью, с каким-то даже остервенением. Его сафари только с фоторужьем с целью наслаждения диким, нетронутым миром Африки, другого он не понимает:

Сэм смеется, когда я называю его буром, потому что сейчас такого замечательного субэтноса почти не существует. Бурами теперь называют только фермеров в Южной Африке. А их потомки - просто африканеры и горожанин может обидеться, если его назвать буром.

Парень покорил меня своей добротой и даже нежностью и чувствительностью в огромном теле типичного африканера. Но он не так мягок, как мне казалось. Когда однажды вечером мы затеяли политический спор оказалось, что взгляды бура совсем не либеральные. Он выражается не очень категорично, уважая мнение каждого, но совершенно безапеляционно высказывает свою точку зрения:

Некоторым людям может не понравиться то, что я говорю, но именно так я вижу и чувствую.
Наши африканеры и фермеры - гордые люди, и если мы будем держаться вместе, то сможем преодолеть все! В Южной Африке, моей стране, происходят вещи, которые люди не признают, наших фермеров уничтожают, а мир просто смотрит на это.. Очень грустно видеть, что один черный, убитый белым полицейским в США, может получить так много освещения в мировом СМИ. Поймите меня правильно, я осуждаю тот поступок и справедливость должна восторжествовать. Но сотни моих соотечественников-африканеров и буров, в основном стариков, убивают каждый год и в мире все спокойно. Я потерял друзей и семью из-за этого, но все молчат! Я говорю, что все жизни имеют значение, а не только определенная раса.
Но, к сожалению, все, что мы можем делать - сочувствовать. Мировая общественность и раньше-то не хотела признавать их мнения из-за апартеидного прошлого, а сейчас бурам вообще надеяться больше не на что и не на кого. Поэтому они надеются только на себя и часто их самозащита превышает злодеяние. А с другой стороны, что бы вы делали на их месте?

Источник - zen.yandex.ru/ultramaretour
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