У морга Бишкека собралось более 300 человек, чтобы проститься с муфтием Чубаком Жалиловым (ну как тут не быть эпидемии?)

11:35 11.07.2020

У морга Бишкека собралось более 300 человек, чтобы проститься с религиозным деятелем Чубаком Жалиловым.



Видео тут - http://reporter.akipress.org/news:100659?from=portal&place=last&b=4



У морга Бишкека собралось около 300 человек, чтобы проститься с религиозным деятелем, экс-муфтием Кыргызстана Чубаком Жалиловым.

Пользователь facebook Рахматулла Мухаммед опубликовал видео с места прощания.



По усопшему жаназа-намаз (последняя молитва перед тем, как отдать земле умершего) прочитал муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев. Перед молитвой собравшихся просили соблюдать дистанцию.



Тело Жалилова увезли на его малую родину - в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области, там тоже будет прочитан жаназа-намаз.



Он умер в возрасте 45 лет в ночь на 11 июля, ранее он был госпитализирован с пневмонией.