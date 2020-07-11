|14:13 Бежавшая в США вирусолог Янь: Китай скрывал правду о коронавирусе (сценарий Скрипаль-2)
13:59 "Завоевание Константинополя 2.0": Айя-София стала мечетью, - К.Логинова
13:54 Ты не совсем прав, Эрик! Ответ ташкентскому журналисту, из Ташкента же, - Шоахмад Муталов
13:37 "Люди гибнут... Ситуация чрезвычайная".., - Токаев перешел от паники к истерике
13:34 Covid-19 даже в легкой форме вызывает тяжелые повреждения мозга, - Le Figaro
13:16 Прикинуться ветошью.. Кызылординская акимша Абдыкаликова - где она?
12:27 Кризис казахского общества: мысли вслух во время пандемии, - С.Ауелбеков
12:25 КазПравительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис? - САМ
11:35 У морга Бишкека собралось более 300 человек, чтобы проститься с муфтием Чубаком Жалиловым (ну как тут не быть эпидемии?)
11:31 Чем грозит оставшимся бурам в ЮАР мировая истерия толерантности и либерализма
10:11 В Казахстане уволены Жумагулов (глава Фонда соцмедстраха, 12-я машинка жене) и Шарип (глава СК-Фармация, просто жулик)
10:01 Умер казы Бишкека Садриддин Маджитов
09:15 Трамп признался, что лично санкционировал кибер-атаку на Россию в 2018-м
08:59 В Бишкеке треть сотрудников "скорой" сами болеют "пневмонией" и коронавирусом
08:54 КыргызОбщественность требует привлечь и посадить мырко-утыркового экс-премьера Абылгазиева и разогнать Парламент
08:47 Как преодолеть КазБардак. Менять не бордюры и автомобили в акиматах, а управленцев - Т.Кисилева
08:45 КазБардак. Как министерство здравоохранения врачам протоколы лечения продавало
08:42 Бывших вице-премьершу Киргизии Омурбекову и минздрава Космоса подозревают в продаже дефицитных лекарств за границу
08:29 "Пневмония" убила экс-великого муфтия Киргизии, шейха Чубак ажы Жалилова
08:23 Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть, - О.Самофалова
00:52 Китай обвиняют в желании колонизировать Иран, - "НГ"
|У морга Бишкека собралось более 300 человек, чтобы проститься с муфтием Чубаком Жалиловым (ну как тут не быть эпидемии?)
11:35 11.07.2020
У морга Бишкека собралось более 300 человек, чтобы проститься с религиозным деятелем Чубаком Жалиловым.
Видео тут - http://reporter.akipress.org/news:100659?from=portal&place=last&b=4
У морга Бишкека собралось около 300 человек, чтобы проститься с религиозным деятелем, экс-муфтием Кыргызстана Чубаком Жалиловым.
Пользователь facebook Рахматулла Мухаммед опубликовал видео с места прощания.
По усопшему жаназа-намаз (последняя молитва перед тем, как отдать земле умершего) прочитал муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев. Перед молитвой собравшихся просили соблюдать дистанцию.
Тело Жалилова увезли на его малую родину - в село Бай-Мундуз Базар-Коргонского района Жалал-Абадской области, там тоже будет прочитан жаназа-намаз.
Он умер в возрасте 45 лет в ночь на 11 июля, ранее он был госпитализирован с пневмонией.