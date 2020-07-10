КазПравительство в огне: переживет ли команда Мамина коронавирусный кризис? - САМ

12:25 11.07.2020 Казахстанское правительство потерпело фиаско в противостоянии с коронавирусной инфекцией. В любой другой ситуации логичным решением была бы его отставка, однако в условиях эпидемии, экономического кризиса и продолжающегося транзита власти такой шаг многим экспертам видится сомнительным. Нет смысла менять коней на переправе, да и не факт, что новая команда проявит себя лучше. Пока в стране не будет выработан адекватный экономический курс, любое правительство обречено на неэффективность, считает наш сегодняшний гость политолог Данияр Ашимбаев.



Курс на коммерциализацию



- Данияр Рахманович, насколько адекватной была реакция правительства на кризис, вызванный эпидемией коронавируса?

- Изначально принятые в Казахстане меры по борьбе с эпидемией, на мой взгляд, были адекватными. Сбои начались уже в процессе их реализации и после снятия режима ЧП, а в последние дни ситуация и вовсе вышла из-под контроля. По сути, кризис обнажил все изъяны и всю несостоятельность отечественной системы здравоохранения, да и сферы госуправления в целом.



Минздрав, конечно, не такое прибыльное ведомство, как Министерство энергетики или Минсельхоз, но в любом случае стратегически важное, поскольку занимается вопросами здоровья граждан, а потому его постоянно пытаются реформировать. Достаточно вспомнить бесконечное кочевание системы здравоохранения из одного ведомства в другое, что не пошло ей на пользу, а лишь способствовало "вымыванию" кадров, потере преемственности, опыта и навыков. То же самое можно сказать и о санитарно-эпидемиологической службе (СЭС), которую в последние месяцы не ругал разве что ленивый...



Плюс ко всему отечественная система здравоохранения упрямо двигалась в сторону чрезмерной коммерциализации. Аргументировалось это тем, что якобы она не по карману государству, и потому, мол, содержать ее должны сами граждане. Имеются в виду внедрение медицинского страхования и приватизация медучреждений. Первое подразумевает дополнительную фискальную нагрузку на работающие предприятия и организации, а вторая перекладывает ответственность за содержание медицинской инфраструктуры на плечи частных компаний.



Несмотря на то, что у нас уже приватизирован ряд медучреждений и медицинских НИИ, сейчас ведутся разговоры о сносе 40 старых больниц и строительстве 16 "современных". Для этих целей создается еще одна квазигосударственная компания-оператор. И хотя все прекрасно понимают, к чему может привести массовое разгосударствление системы здравоохранения, оно идет полным ходом. Его цель – сократить бюджетное финансирование отрасли, снять с себя часть ответственности за ее состояние. Грубо говоря, государство намерено оплачивать расходы, связанные с оказанием медицинских услуг, частникам, но отвечать за них уже не будет.



Дефицит ответственности



- Это явный "звоночек". Но к чему?



- К тому, что в отрасли могут появиться еще более серьезные проблемы. На это указывает и ряд других факторов. Посмотрите, как активно население выступает против вакцинации. И дело не в ее обязательности – по крайней мере, абсолютное большинство понимает необходимость прививок. Причина в том, что и Министерство здравоохранения, и госкомпания СК "Фармация", занимающаяся закупом и поставками лекарственных средств, полностью утратили авторитет. Никто из них не может гарантировать качество закупаемых вакцин, а потому люди сопротивляются.



Или возьмите набившую оскомину тему борьбы государства с табакокурением на фоне негласного прекращения борьбы с алкоголизмом и наркоманией. И хотя давно уже известно, что антитабачные кампании финансируются фармацевтическими корпорациями, которые к тому же связаны со Всемирной организацией здравоохранения, в этой области никаких изменений не планируется.



Минздрав продолжает спихивать с себя ответственность за здоровье нации и выступает за обслуживание интересов частных квазигосударственных структур. Более того, у нас даже нет квалифицированных специалистов, которые могли бы взять на себя ответственность за карантин и принятые в его рамках меры, не говоря уже о выработке эффективных решений. Недавно я подсчитал, что средний врачебный стаж высших чинов Минздрава составляет всего три года. То есть, опыта работы главврачом, начальником облздрава, горздрава практически ни у кого из них нет. Как правило, это специалисты по госзакупкам, стратегическому планированию, корпоративному управлению и т.д. Не блещет профессионалами, как мы уже могли убедиться, и наша СЭС…



Соответственно, нынешний всплеск заболеваемости COVID и пневмонией я напрямую связываю с некомпетентностью руководителей от здравоохранения, их незнанием того, как действовать в сложившейся ситуации, какие ограничительные меры вводить и каким образом. Направив все силы на борьбу с пресловутым коронавирусом, медучреждения практически перестали лечить другие болезни (туберкулез, диабет и т.д.) - люди неделями не могут попасть к своим врачам. Общий иммунитет населения за эти месяцы серьезно ослаб, поскольку все сидели по домам и накапливали свои старые болезни. На фоне дефицита свежего воздуха обострились аллергические заболевания. Столичные правительственные здания с их вечно замурованными окнами и кондиционированием – вообще инкубатор для респираторных инфекций. То же самое касается построенных в последние годы многоквартирных высотных жилых комплексов.



Естественно, когда сняли карантин, все ринулись на улицу – со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом не было принято элементарных мер по функционированию системы здравоохранения. Социальные контакты толком не были пресечены. Механическое запрещение, пусть и жесткое, как мне кажется, уже не даст результатов, поскольку наш народ способен думать на шаг вперед, а на два-три-четыре – уже нет.



В результате столь необдуманной политики пострадало не только здоровье населения – серьезный удар под дых получил малый и средний бизнес. Многие предприниматели уже не смогут от него оправиться. А ведь на то, чтобы избежать подобного сценария, были выделены гигантские суммы. Куда они ушли и на что - никто отчитаться не в состоянии.



Серьезный провал был и в информационной политике. Сначала людей запугали тем, что наиболее вероятным следствием КВ будет смертельный исход. Потом начали говорить про легкие формы и бессимптомность, а когда заболеваемость возросла и выяснилось, что в стране не хватает тестовых систем, лекарств и больничных коек, людей стали обвинять в паникерстве.



Страна кормушек



- Можете назвать главные ошибки государственного менеджмента, которые выявила пандемия?



- Качество госуправления оказалось ниже плинтуса. Стало очевидно, что нужно кардинально менять подходы не только в сфере здравоохранения, но и в системе образования, социальной политики, в том, что касается создания рабочих мест, макроэкономики. Мы столкнулись с тем, что во власти элементарно не осталось экономистов, способных четко сформулировать эти подходы и выработать принципы, на которых они будут реализовываться.



Недавно Счетный комитет обнародовал очередной разгромный отчет. Все поохали, поахали – и дружно забыли. И ведь подобное повторяется из года в год - звучат страшные цифры, но адекватные меры не принимаются. Контроля за республиканским и местными бюджетами, за качеством их планирования, эффективностью реализации госпрограмм как не было, так и нет. По сути, на наших глазах происходит бессмысленная трата миллиардов на те же строительные подряды без тендеров, на содержание всевозможных квазигосударственных компаний по обслуживанию непонятных проектов и т.д. Вышеупомянутая инициатива Минздрава, предполагающая создание оператора по сносу 40 больниц, – из той же оперы. Получается, вместо того, чтобы наводить порядок в экономике, мы продолжаем плодить всевозможные кормушки.



Заметьте, термин "квазигоссектор" есть только в Казахстане. По сути, это государственный сектор экономики, государственные активы, однако государство ведет себя по отношению к ним так, будто они ему неподконтрольны. Пора бы заняться реформированием этой сферы. А еще лучше прямо поставить вопрос: зачем нам вообще нужны госхолдинги? Тем более с их постоянными финансовыми трудностями, кредитной задолженностью, которые возникают из-за неэффективного инвестирования и злоупотреблений с бюджетными потоками.



С другой стороны, Нацбанк держит базовую ставку на уровне 9 процентов. Будучи одной из самых высоких в мире, она не дает никаких возможностей для развития. В то время как отечественная экономика нуждается в деньгах, финансовая стратегия направлена на дальнейшее сжатие денежной массы и усиление фискального давления на работающие предприятия. Выходит, что вместо сокращения госрасходов наши "экономисты" придумывают обратные меры, от которых, понятно дело, не стоит ожидать какого-то позитивного эффекта.



Проблема еще в том, что правительство – не монолитная команда, а как бы коалиционная. Причем это коалиция не равных партий, а равных групп влияния и олигархии. И чтобы заставить кабмин работать как единое целое, нужен достаточно сильный человек. В принципе, тот же Аскар Мамин вполне удовлетворяет этим требованиям. У него есть опыт работы и вице-премьером, и министром, и акимом, и руководителем "Казахстан темир жолы". Он достаточно компетентен в экономике, в оперативном управлении, но на правительстве лежит масса текущих дел. А идеология и стратегия реформ всегда исходили от президента и его администрации.



На правительстве одновременно висит реализация посланий и задач, поставленных Токаевым, а также реализация посланий и задач, поставленных на прошлых выборах Назарбаевым и партией "Нур Отан". А это гигантский объем программ. Прибавьте к этому срочные карантинные меры, обострение таможенных споров и т.д.



Надо отдать должное, с текущими вопросами правительство в целом более или менее справляется. И если ему поставить задачи в рамках нового экономического курса, то, думаю, оно смогло бы их выполнять. Другое дело, что глобально выработать этот курс, как я уже отмечал, никто не в состоянии. Достаточно вспомнить, какая критика обрушилась на недавно опубликованный проект Комплексного плана по восстановления экономического роста. Естественно, в этой связи возникает вопрос: куда смотрит администрация президента? Складывается ощущение, что там никому нет дела ни до реформ, ни до нового курса, ни до контроля над процессами, происходящими в стране. А если у кого-то в АП и появляются какие-то светлые мысли, то, по всей видимости, их тщательно скрывают...



Острые вопросы можно было бы вынести на рассмотрение Совета безопасности, но этот институт пока никто не хочет использовать.



Кто на вылет?



- Какие министры явно не справляются со своими обязанностями и кем их можно заменить?



- Если говорить о персоналиях, то многие министры вполне себе компетентны. Проблема в том, что их ведомства очень сильно перегружены. Посмотрите на Министерство нацэкономики – в его ведении находятся не только вопросы экономики, но и масса отраслевых дел. Или возьмите Министерство индустрии и инфраструктурного развития – там и строительство, и ЖКХ, и транспорт, и гражданская авиация. По-хорошему, под каждое из этих направлений следовало бы создать отдельные ведомства. То есть, проблема заключается еще и в скученности полномочий в разных министерствах. А это значит, что правительство нуждается не только в четкой стратегии действий, но и в переформатировании.



Что касается Елжана Биртанова, то его уход был очевиден. Теперь уже бывший министр, по сути, завел отечественное здравоохранение в тупик, из которого оно, возможно, уже никогда не выберется. Впрочем, вся политика Минздрава последних лет вела к разрушению отрасли и в целом к ухудшению состояния здоровья нации. А все потому, что, как я уже говорил, в приоритете были интересы частников…



Не стоит ожидать какого-то прогресса от Министерства образования и науки. С одной стороны, оно не в состоянии выйти из зацикленности на старых школьных программах, а, с другой, демонстрирует просто парадоксальные подходы. К примеру, каждый год МОН РК заявляет, что система проведения ЕНТ якобы улучшается. Хотя для всех очевидно, что ситуация, напротив, ухудшается. Сложно назвать получением знаний сплошную зубрежку по не очень качественным учебникам. Причем последние продолжают писать те люди, которых все время критикуют за некомпетентность.



Будущее высшего образования тоже весьма туманно. К примеру, недавно министерство предложило оценивать вузы по количеству трудоустроенных выпускников. Но разве это не вопрос экономики в целом?! Все же прекрасно понимают, что без связей сложно устроиться на работу с каким бы то ни было дипломом.



Что касается профтехобразования, то складывается ощущение, что им вообще никто не занимается... Я уже молчу о полном провале системы дистанционного обучения в целом, за что, уверен, тоже никто не понесет ответственность, поскольку профильному министру некогда искать виновных - у него масса других забот. Вот так и плывем по течению с грузом старых проблем, которые разрастаются как снежный ком и заодно рождают новые.



Много вопросов и к Министерству культуры. Буквально на днях случился скандал из-за того, что оно решило потратить 100 млрд. тенге на предложенный со стороны бестендерный проект цифровизации архивов. И хотя специалисты предупреждали о завышении суммы в 10-20 раз, конкурс, тем не менее, объявлен…



Крайне неубедительно показало себя в период коронавирусного кризиса Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Понятно, что никто не рассчитывал на 6 млн. заявок и не ожидал сбоя системы, но почему изначально не были выработаны четкие критерии начисления социальной помощи в размере 42500 тенге? Разве это не прямая обязанность ведомства? И ведь подобное происходит уже не в первый раз – аналогичный скандал не так давно разгорелся вокруг АСП.



Я вообще считаю, что МТСЗН нужно разделить на два отдельных министерства: первое должно заниматься вопросами занятости, а второе - вопросами социального обеспечения населения. Нельзя смешивать эти два направления. Думаю, нынешнее правительство могло бы получить второй шанс в случае коренного пересмотра деятельности социального блока, который пока демонстрирует крайнюю неэффективность.



Президент и сам не раз говорил, что нам нужна четкая политика по созданию рабочих мест. Спрашивается, а где наши программы по диверсификации экономики, импортозамещению, развитию несырьевого экспорта? Считаю, что пока не будет дана политическая и правовая оценка реализации предыдущих базовых госпрограмм, вводить новые нет смысла. Иначе мы так и будем бесконечно наступать на одни и те же грабли.



И так в принципе можно пройтись по каждому ведомству, найдя массу изъянов...



Секрет эффективного правительства



- Давайте вернемся к персоне Аскара Мамина. Какова вероятность его ухода, если учесть, что он, как вы сами заметили, "удовлетворяет требованиям руководства страны" и "более или менее справляется с поставленными задачами"? Есть ли смысл в его замене? Если да, то можете ли назвать людей, способных, по-вашему, улучшить ситуацию?



- На мой взгляд, премьер мог бы работать и дальше. Тем более что на носу парламентские выборы, после которых правительство должно сложить с себя полномочия. Но проблема в том, что сильной фигуры, способной составить ему конкуренцию, на данный момент нет.



В принципе, Аскар Мамин мог бы заставить правительство работать эффективнее, но при двух важных условиях. Выше я уже говорил о них. Во-первых, это реструктуризация правительства. Как бы ни критиковали разрастание госаппарата, нам нужны отдельные министерство транспорта, министерство строительства, министерство труда и занятости, министерство соцзащиты и т.д. Не помешает поднять статус органа, отвечающего за антимонопольное регулирование. Во-вторых, нужно найти в АП и правительстве толковых специалистов, хорошо понимающих ситуацию в экономике и способных выработать адекватные пути выхода из кризиса.



Серьезные перемены назрели и в корпусе акимов. К примеру, в последнее время под жесткой критикой, причем вполне заслуженно, находятся акимы Алматы и Алматинской области. И хотя Амандыка Баталова часто хвалили за проделанную работу, очевидно, что пригороды Алматы оказались фактически предоставленными сами себе, особенно в плане занятости населения. Что касается борьбы с эпидемией, то действиям этих двух чиновников я бы поставил тройку с минусом, хотя наверняка даже такая оценка вскоре будет выглядеть слишком завышенной. Я уже не говорю о скандале вокруг передачи земель Иле-Алатауского парка в аренду частникам, к чему приложили руку главы и города, и области...



Поскольку в другие регионы во время карантина я не выезжал, то судить о деятельности остальных руководителей не берусь. Но в целом ситуация следующая: акимы-старожилы уже исчерпали себя, а молодежь просто недорабатывает, не понимая того, что спускают им сверху. Так, при всем уважении к опыту Бердибека Сапарбаева надо признать, что как аким он уже не тянет. После кордайских событий его бросили спасать Жамбылскую область, но те методы, которые он для этого использует, вызывают, мягко говоря, недоумение. То же самое можно сказать и о Даниале Ахметове - акиме Восточно-Казахстанской области, где масса проблем и явно просматривается административный зуд...



В массовой кадровой "резне", может, и нет надобности. Даже эти люди могут хорошо работать. Но всем им нужны четкие ориентиры и жесткий контроль со стороны государства (правительства, АП). Допустим, по фактам, обнародованным Счетным комитетом, неплохо было бы создать рабочую группу, которая бы отслеживала некачественное планирование, неэффективную реализацию госпрограмм и вносила бы соответствующие предложения.



Нужно усилить контрольные функции парламента, расширить перечень бюджетных вопросов, утверждаемых его палатами. Пора пересмотреть полномочия и составы общественных советов, которые могли бы помочь госорганам своими предложениями, своей критикой. Правда, к сожалению, у нас любая критика воспринимается или как "наезд на государство", или как "заказ против чиновника со стороны конкурентов". Бастыки в принципе не могут смириться с мыслью, что их ругают и критикуют за плохую работу, коррупцию, некомпетентность, которые процветают сплошь и рядом.



- Что сейчас должно быть в приоритете у правительства?



- На первое место должны быть поставлены именно вопросы образования, здравоохранения и социальной политики. Если вы помните, раньше в АП существовали отделы по каждому из этих направлений, но потом их "слили" в отдел внутренней политики, который задвинул их на второй план и сосредоточился на идеологических вопросах. Возьмите ситуацию с латиницей: сначала приняли один алфавит, потом заменили на другой, а теперь спорят о том, каким должен быть третий. Причем авторы всех трех вариантов - одни и те же люди. И при этом все уже боятся разговоров о том, сколько на этот абсурд было выделено средств...



Впрочем, копни любую сферу – и везде похожий букет проблем. Я часто встречаю госслужащих, довольно-таки компетентных в своем деле. Но, как правило, те, кто что-то знает и может, находятся на уровнях, откуда невозможно на что-то влиять. А те, кто может и должен оказывать влияние, не хотят ничего менять.



Посмотрите: сегодня активно обсуждаются вопросы языка, культуры, истории, традиций, но при этом вне поля зрения остаются проблемы, связанные с трудоустройством, качеством образования и здравоохранения, ростом преступности. Такая подмена дискурсов, на которую, кстати, тоже выделяется немало средств, весьма опасна…



Пришло время решений. Ждать год, два, три, надеясь на то, что все само собой рассосется или вырастут цены на нефть, уже нет смысла. Бывало, что отечественная экономика хорошо работала при 10 долларах за баррель, а при 100 долларах начинала буксовать. Нужно трезво оценивать ситуацию. Залатать растущие дыры одной только пропагандой – уже не получится.



Автор: Сауле Исабаева

10.07.2020 Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594459500

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июля 2020 года №116

- Оперативный штаб по COVID-19 держит ситуацию в регионах под контролем

- "Время измеряется жизнями наших граждан"

- 600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева

- Что распределяет KEGOC: электроэнергию или деньги среди своих топ-менеджеров?

- Скандал в соцсетях: фармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи

- Элитные авто и апартаменты вместо лекарств

- Рейтинги казахстанского АО "Зерновая страховая компания" отозваны по просьбе эмитента

- Чума в Монголии и Китае: может ли болезнь угрожать Казахстану - ответ Минсельхоза

- Скончался известный композитор Кенес Дуйсекеев

