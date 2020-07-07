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Кризис казахского общества: мысли вслух во время пандемии, - С.Ауелбеков
12:27 11.07.2020

Переживаемый сегодня нашей страной острый кризис требует глубокого осмысления. В чем причины, мягко говоря, не вполне адекватного поведения как власти, так и общества, в каких переменах назрела необходимость? Предлагаем вниманию читателей размышления по этому поводу историка, кандидата философских наук Сейткасыма Ауелбекова, который решил изложить свое видение в форме кратких тезисов.

Первый тезис касается безответственности.

Слово "жауапкершілік" (ответственность) – заимствованное. Стало быть, в нашем языке нет соответствующего понятия.
Человек – существо экономное, практичное. Поэтому он не будет ломать голову над тем, в чем не испытывает нужды. Отсюда и разное понимание ответственности разными народами.

Эпоха индустриализации разрушила эти вариации, создав всеобщую концепцию. Зародилась новая система воспитания детей. Впервые появилось понятие "дисциплина". Дисциплина – это то, что отделяет человека от животного, писал Кант.

Нам, вековым скотоводам, не была нужна такая концепция ответственности. Этим и объясняется наше понимание "технической дисциплины". В основе всех техногенных аварий, начиная с гибели людей на автомобильных дорогах и заканчивая сходом поездов с путей, лежит наше отношение к ответственности и дисциплине.

Это не когнитивный вопрос (восприятия, внимания, памяти), а результат (до)исторического хозяйственного и бытового опыта. Нашего "культурного кода". Все неосознанные действия казахов "запрограммированы" регистрами этого кода.

Кризис показал необходимость принятия научной программы воспитания и образования – с отказом от так называемой "казахской народной педагогики".

Второй тезис. Мы – общество насилия.

Насилие – структурный элемент нашего общества. Следовательно, оно везде и всюду. Ошибочно думать, что только власть действует насильственными методами. Само общество движимо насилием.

Обратная сторона насилия – воля. Вольная воля батырства. Батыр и воля представляют собой две стороны одной медали – беззакония. Батыр презирает закон. Только в условиях асоциальности найдется место батырству.

Батыр – идеал казахов. Пренебрегая санитарными нормами, мы чувствуем себя "батырами". Незаконно объезжая санитарные кордоны, чувствуем себя "батырами". Ибо в этом есть деструктивная сила, которая подстегивает наше воображение, – тупое желание дикой вольности.

Антитеза батырству – батылдық. Это качество присуще индивиду, сочетающему в себе смелость с ответственностью, батырство с благоразумной осторожностью, что у Аристотеля называется sophrosynè. Пора менять идеалы, чтобы изменить характер общества.

Третий тезис – тотальное недоверие к власти. Открытая ненависть к ней.

Ошибочно думать, что недоверие и ненависть зародились вчера или сегодня. Кочевой образ жизни, структура родового общества, способ ее организации исключали коллегиальность управления и механизм "обратной связи". Его архетип – способ управления патриархальной семьей, где любой акт нон-конформизма подавлялся силой ряда санкций со стороны главы семьи (рода, страны).

Советская власть была построена по такой же схеме. На этом же принципе базировались властные отношения в течение последних тридцати лет.

Как следствие, сформировалась трагическая модель осмысления реальности. В обществе выкристаллизовалась идея, что ничто не зависит от воли, желания, энергии человека. Власть представляется как всеобъемлющая, чуждая и враждебная индивиду надсоциальная сила, действия которой всегда имеют для него, то есть для индивида, фатальные последствия.

Боязнь и страх неопределенности, беспокойство за завтрашний день, чувство униженности, вызванное тотальной манипуляцией волей, – таково восприятие людьми условий своего существования. Страна представляется им как два противостоящих друг другу полюса – "они" (власть) и "мы" (простые люди).

Ситуация усугубляется тем, что шаги со стороны государства навстречу обществу воспринимаются последним как признак "слабости". Следовательно, проблема не только в наличии/отсутствии политической воли, но и в отсутствии системы понятий и механизмов, посредством которых такие шаги стали бы восприниматься обществом адекватным образом, что придало бы им статус легитимности и конструктивности.

Четвертый тезис связан с недоверием к науке и возникновением нового явления – религиозного мракобесия как альтернативы рациональной мысли.

Налицо недоверие к науке в целом и к словам ученых в частности. Это хорошо видно сегодня на примере отношения многих граждан к соблюдению санитарных требований. Да, отчасти такое поведение можно объяснить тем, что общество восприняло их как очередное требование (диктат) государственной власти, но только отчасти.

Ученые вчистую проиграли в конкуренции с "расхожим мнением" (doxa). Причина – в банкротстве той политики, которую государство проводило в сфере образования и науки на протяжении последних тридцати лет. Заигрывание с традиционной верой нашего народа, его представлениями о мире, придание им статуса научного знания привели к дискредитации самой науки. Граница между научным и околонаучным нивелировалась. Перед нами – эпистемологический кризис.

Обесценилось звание ученого. Девальвирован статус научного знания.

На этом фоне зародился новый феномен – религиозное мракобесие. Смерть новоявленного религиозного "святого" мобилизует чувства граждан больше, чем аргументы ученых или призывы государства.

Это опасная тенденция. Требуется ясная позиция государства в религиозном вопросе. Ему пора перестать заигрывать с религией. Нужно наконец-то определиться, светским оно является или религиозным?

7.07.2020

Источник - camonitor.kz
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