Covid-19 даже в легкой форме вызывает тяжелые повреждения мозга, - Le Figaro

13:34 11.07.2020

9 июля 2020 г.

Корреспондент | Le Figaro



"(...) В среду группа британских врачей предупредила о том, что опасные осложнения Covid-19 для работы мозга, такие как инсульт, бред, галлюцинации или поражения нервной системы, могут оказаться более распространенными, чем предполагалось первоначально ", - пишет Le Figaro.



"Известно, что тяжелая форма Covid-19 несет в себе риск неврологических осложнений, однако исследования, проведенные Университетским колледжем Лондона, показывают, что серьезные проблемы могут возникать даже у лиц с легкой формой заболевания", - говорится в статье.



"Команда ученых исследовала неврологические симптомы у 43 пациентов, госпитализированных с подтвержденной или подозреваемой болезнью Covid-19. Среди них было обнаружено 10 случаев временной дисфункции головного мозга, 12 случаев воспаления головного мозга, 8 инсультов и 8 случаев поражения нервной системы", - сообщает газета.



"У большинства пациентов с воспалением диагностировали острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM, также известный как постинфекционный энцефалит), редкое заболевание, порой встречающееся у детей после вирусных инфекций, - говорится в публикации. "Мы определили более высокое, чем ожидалось, количество людей с неврологическими расстройствами (...), которое не находилось в прямой связи с выраженностью респираторных симптомов", - отмечает Майкл Занди из Института неврологии Университетского колледжа Лондона.



"Опубликованное в специализированном журнале Brain исследование показывает, что ни у одного из пациентов с неврологическими проблемами не был обнаружен вирус Covid-19 в спинномозговой жидкости, что позволяет предположить, что вирус непосредственно не поразил их мозг", - говорится в статье.



"Поскольку мы имеем дело с Covid-19 лишь в течение нескольких месяцев, мы еще не знаем, какой ущерб может нанести эта болезнь в долгосрочной перспективе, - отмечает Росс Патерсон из Института неврологии Университетского колледжа Лондона. - Врачи должны знать о возможных неврологических осложнениях, так как ранняя диагностика может улучшить результаты лечения пациентов".



Источник: Le Figaro