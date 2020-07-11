"Люди гибнут... Ситуация чрезвычайная".., - Токаев перешел от паники к истерике

13:37 11.07.2020

Токаев о пневмонии: Ситуация чрезвычайная

В июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев, в июне прошлого года таких случаев было 274, - Алексей Цой.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым признать ситуацию с пневмонией чрезвычайной, сообщает zakon.kz.



Об этом он заявил на расширенном заседании правительства.



Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, и которые естественно не учитываются в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? И какова смертность от этой пневмонии? - спросил Токаев у министра здравоохранения Алексея Цой в ходе заседания.

"За первое полугодие 2020 года зарегистрировано случаев с пневмониями – 98 546. В 2019 году было 63 436 случаев, или 55,4% рост. Данные цифры официально автоматически поднимаются с каждой медицинской организации, такие расчеты есть", - ответил министр.



По его словам, за первое полугодие от пневмонии скончались 1772 казахстанца. За аналогичный период 2019 года зафиксировано 1780 смертей от болезни.



"Это очень большой показатель. Со знаком минус", - заметил президент.



Также Алексей Цой здравоохранения привел данные, что в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев, в июне прошлого года таких случаев было 274.



Усилия министерства здравоохранения надо направлять и на пневмонию. Посмотрите, что делается, - прокомментировал президент

Касым-Жомарт Кемелевич, мы их мониторим. С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть – они с пневмонией неуточненного [типа - ред.]. Мы это учитываем, в том числе в потребности в койках, и в аппаратах ИВЛ - объяснил министр.

Глава государства назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной. И отметил, что надо признать, что смертность от нее очень высокая.



"Смертность высокая от пневмонии, да. Только с 1 по 8 июля 2020 года зарегистрировано 56 809 случаев пневмонии. То есть резкий рост за неделю идет", - признал Цой.



"Что за пневмония это? Какова ее природа?", - спросил Токаев.



Здесь внутри мы разложили их. Здесь есть пневмонии вирусные – это 7348, бактериальные – 9759, это те обычные пневмонии. И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией – это 39 702, - ответил Цой.

"Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении – это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.