"Завоевание Константинополя 2.0": Айя-София стала мечетью, - К.Логинова

13:59 11.07.2020 Госсовет Турции официально изменил статус одного из главных символов христианства



Ксения Логинова



Один из главных символов христианского мира - собор Святой Софии, который ежегодно посещают несколько миллионов человек, вновь превратили в мечеть. Соответствующее решение было принято Госсоветом Турции, высшим судом страны, в пятницу, 10 июля. Спустя несколько часов соответствующий указ был подписан президентом Эрдоганом. За свою полуторатысячелетнюю историю этот выдающийся памятник несколько раз менял свой статус. Во времена Византии он был христианским храмом, в Османской империи мечетью, а в современной Турции с 1935 года и до сегодняшнего дня являлся музеем, признанным вдобавок памятником ЮНЕСКО. Что стоит за инициативой турецких властей и как на это реагируют в других странах - в материале "Известий".



В другом статусе



"Турецкие журналисты со ссылкой на источники в правительстве заявляют, что государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть, отменяя таким образом решение кабинета министров от 1934 года" - такую новость в четверг сообщил турецкий журналист Рагып Сойлу в своем Twitter. Официально о смене статуса собора объявили на следующий день. А спустя всего несколько часов соответствующий указ был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Решено: передать управление Айя-Софией диянету (управлению по делам религии Турции. - Ред.) и открыть ее для богослужений", - говорится в указе. Фотография документа опубликована в Twitter турецкого лидера.



Журналисты телеканала A Haber с самого утра 10 июля передавали новости с площади с видом на Святую Софию. Главная интрига была в том - сообщат ли власти о своем решении относительно статуса храма-музея до пятничной молитвы, во время или же после нее. Ходили слухи, что заявление сделают и вовсе через пять дней - 15 июля состоится четвертая годовщина попытки госпереворота.



Само заседание государственного совета Турции - высшего административного суда страны, куда граждане могут подать апелляцию, проходило 2 июля. Однако о чем там в итоге договорились, тщательно скрывали последующие восемь дней. Вопрос о превращении Айя-Софии в мечеть поднимался с 1934 года неоднократно - после того как совет министров Турецкой Республики решил превратить Святую Софию в музей, граждане страны неоднократно направляли петиции. Но государственный совет последовательно их отклонял. "Мы были уверены, что суд и на этот раз будет против", - рассказал "Известиям" стамбульский врач по имени Кюршат.



О том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задумал сделать из музея мечеть, стало известно еще в конце марта прошлого года. Предложение турецкий лидер сделал под благовидным предлогом - "дать возможность верующим разных конфессий посещать святыню бесплатно". Ведь сейчас вход в этот музей стоит порядка $10. Однако оппоненты сразу разглядели в этом очередной шаг в сторону исламизации светской республики.



Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть



Правительство ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым 73,3% респондентов одобряют решение превратить музей в мечеть. Впрочем, французская газета La Croix поясняет, что именно столько турок "поддерживают открытие древнего византийского храма для молитвы, но они выступают против превращения его в мечеть".



Без учета мнения других стран



То, что глава государства покусился на некогда самый большой храм в христианском мире, вызвало гневные отклики за пределами Турции. В частности, власти Греции - фактической наследницы павшей Византийской империи - решение о возможном превращении Святой Софии в мечеть встретили в штыки.



В парламентской партии "Греческое решение" призвали Афины "дать жесткий ответ". Это аналогично превращению дома Кемаля Ататюрка в Салониках, где родился первый президент Турецкой Республики, "в памятник понтийского эллинизма, в музей памяти геноцида понтийцев", заявил представитель партии Танасис Милонас. Отношения Афин и Анкары и так находятся на пределе из-за спора о добыче нефти и газа у берегов Кипра. Министр обороны Никос Панайотопулос и вовсе заявил, что Греция "готова к военному конфликту с Турцией".



Глава РПЦ патриарх Кирилл считает, что возвращение собору Святой Софии статуса мечети создает угрозу для всей "христианской цивилизации" и "отзовется глубокой болью в русском народе". Он отметил, что русский народ по-прежнему считает собор Святой Софии великой христианской святыней. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу Софийского собора. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для многих туристов, включая россиян, собор не только имеет значение как шедевр мировой архитектуры, но и несет "сакральную, духовную ценность". "Рассчитываем, что все это будет учитываться нашими турецкими партнерами", - добавил чиновник.



В США призвали турецкие власти сохранить за собором статус музея "как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия" и оставить его доступным для всех. По словам госсекретаря Майка Помпео, статус музея позволяет людям со всего мира получать доступ к этому "великолепному достижению". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на это ответил довольно резко, заявив, что его страна "вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнения других стран".



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Дальновидный Ататюрк



Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Для христиан по всему миру, в том числе для российских, этот храм имеет большое значение. Согласно легенде, именно здесь послы князя Владимира впечатлились красотой богослужения, что повлияло на решение будущего равноапостольного святого сделать Русь христианской. А в 1054 году кардинал папы римского Гумберт вручил патриарху Константинопольскому Михаилу Керуларию документ о его отлучении от церкви: это привело к разделению христианской церкви на православную и католическую.



На протяжении веков собор оставался самым большим православным храмом в мире - символом могущества Византийской империи. Но после завоевания Константинополя турками в 1453 году храм превратился в главную мечеть Османской империи, для этого к нему пристроили четыре минарета. В 1934 году Ататюрк решил сделать из Святой Софии музей, сохранив и христианские, и мусульманские элементы убранства. Официально храм открыл двери как музей 1 февраля 1935 года. В 1985 году Айя-Софию признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.



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"Ататюрк был очень дальновидным политиком. Превращение здания Айя-Софии из мечети в музей стало важным символом примирения православия и ислама внутри Турецкой Республики. В 2019 году собор Святой Софии стал самой популярной достопримечательностью, его посетили 3 млн туристов, в основном это иностранцы. Превращение музея в мечеть негативно скажется как на имидже Турции, так и на туристической отрасли, которая сейчас из-за пандемии и так сильно пострадала", - рассказал "Известиям" турецкий политолог Серкан Демирташ.



Эрдоган поручил своей Партии справедливости и развития изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть, призвав их не торопиться и "быть внимательными". Глава государства также подчеркнул необходимость того, что Святая София должна быть открыта для туристов, как находящаяся напротив нее Голубая мечеть.



Французский эксперт Жан Марку считает, что самым оптимальным в данном случае был бы "определенный гибридный статус": мечеть по пятницам, музей - все остальное время. "Это позволило бы не лишать страну таких необходимых доходов от туристов", - уверен специалист.



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Придя к власти в 2002 году, Партия справедливости и развития (ПСР) заручилась поддержкой религиозных групп. Лидер ПСР Эрдоган всегда подчеркивал, что он истинный мусульманин: соблюдает пост, не употребляет алкоголь и посещает мечеть. В результате консервативный электорат стал регулярно поставлять Эрдогану и его партии голоса на выборах.



Глава государства также примеряет на себя роль мусульманского лидера. Для мобилизации масс он активно прибегает к риторике в стиле неоосманизма - возрождения турецкого, "османского" могущества. "Возвращение храму статуса мечети позволило бы несколько стереть наследие Ататюрка. Его превращение Айя-Софии в музей в 1934 году вместе с запретом фески, сменой алфавита и установлением равенства мужчин и женщин было частью реформ по секуляризации общества и формированию светского государства Мустафы Кемаля", - полагает Жан Марку.



Из находящихся на территории Турции зданий Айя-Софии стали вновь делать мечети в 2010-е, отмечает The American Conservative. В начале 2013 года церковь Святой Софии в Трабзоне открылась как мечеть. На протяжении полувека это был музей с восстановленными там византийскими фресками. За два года до этого здание собора Святой Софии, находящегося в турецком городе Изник, также превратили в мечеть. Похожая ситуация произошла и с храмом святой Софии в Никосии - на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Теперь этот самый значительный памятник готики в северной части Кипра - мечеть Селимие.



Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков уверен, что сегодня Эрдоган пересматривает наследие Ататюрка, становится новым Ататюрком, отцом новой современной Турции. С точки зрения цивилизационного наследия это не очень дружественный шаг, полагает эксперт: "Это завоевание Константинополя 2.0 на современном этапе. Турция пытается позиционировать себя как одного из ключевых игроков в трех мирах, в так называемом тюркском мире, новоосманском мире и в исламском мире. И в этой связи Турецкой Республике важно делать символичные шаги, направленные на то, чтобы показать свое величие в этих трех мирах. Один из таких шагов - это превращение собора Святой Софии в мечеть".



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Тюрколог отмечает, что Турция стремится показать себя в качестве независимого игрока в мусульманском мире, а также консолидировать консервативный электорат вокруг правящей элиты, поскольку в настоящее время есть большая угроза его раскола. "На последующих выборах это может привести к существенному расколу внутри парламента и внутри общества", - считает политолог.



Аватков отмечает, что для России превращение собора Святой Софии в мечеть может иметь несколько последствий. "С одной стороны, это демонстрирует, что Турция стала более консервативной и ориентированной на национальные интересы и, что важнее, ценности. С другой - этот факт демонстрирует нам усиление консерватизма, направленного вовне, что неизбежно будет сказываться на политике Турции на постсоветском пространстве, не говоря уже о пространстве Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. А это теоретически может увеличить конфликтную базу Анкары с разными странами, в том числе с Москвой", - рассказал тюрколог "Известиям". Источник - Известия

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