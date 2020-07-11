Бежавшая в США вирусолог Янь: Китай скрывал правду о коронавирусе (сценарий Скрипаль-2)

14:13 11.07.2020

"Правительство убьет меня"



Китайская специалистка по вирусологии, бежавшая из страны, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса. Женщина скрывается в США, опасаясь, как она утверждает, что может оказаться в числе "исчезнувших" информаторов.



Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусефото: Кадр из видео

В эксклюзивном интервью Fox News вирусолог из Гонконга доктор Ли-Мэн Янь рассказала о раннем исследовании, которое, по ее словам, она проводила в связи с COVID-19.



Женщина-врач, специализировавшаяся в области вирусологии и иммунологии в Гонконгской школе общественного здравоохранения бежала 28 апреля в США. По ее словам, если бы ее поймали, ее могли бросить в тюрьму или, что еще хуже, сделать одной из "исчезнувших".



Янь сообщила в интервью Fox News, что, по ее мнению, китайское правительство знало о новом коронавирусе задолго до того, как заявило об этом. Она говорит, что ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, также игнорировали проводившиеся ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни.



Скрывающаяся ныне Янь считает, что ее жизнь в опасности. Она боится, что никогда не сможет вернуться домой, и живет с осознанием, что, скорее всего, она больше никогда не увидит на родине своих друзей или семью.



"Причина, по которой я приехала в США, заключается в том, что я передаю истинное сообщение о COVID", - заявила она Fox News и добавила, что если она попытается рассказать свою историю в Китае, она "исчезнет и погибнет".



Янь, утверждающая, что она была одной из первых в мире ученых, изучавших новый коронавирус, якобы попросила своего научного руководителя в референс-лаборатории Университета / ВОЗ, доктора Лео Пуна, в 2019 году изучить странный кластер похожих на SARS случаев, проявившихся в материковом Китае в конце декабря 2019 года.



"Китайское правительство отказалось разрешить зарубежным экспертам, в том числе экспертам в Гонконге, проводить исследования в Китае, – заявляет она. – Поэтому я обратилась к своим друзьям, чтобы получить больше информации".



У Янь была обширная сеть профессиональных контактов в различных медицинских учреждениях материкового Китая, где она выросла и провела большую часть своей учебы. Она говорит, что именно по этой причине ее попросили провести такого рода исследования, особенно в то время, когда она говорит, что ее команда знала, что они не получают всей правды от правительства.



Один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал из первых рук о случаях заболевания и предположительно рассказал 31 декабря Янь о передаче от человека человеку задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что такое распространение возможно ,



По словам Янь, она сообщила о некоторых из этих первоначальных находок своему руководителю.



"Он только кивнул", – вспоминает она и велел ей продолжать работать.



Несколько дней спустя, 9 января 2020 года, ВОЗ опубликовала заявление: "По мнению китайских властей, данный вирус может вызывать тяжелые заболевания у некоторых пациентов и не может легко передаваться между людьми ... Имеется ограниченная информация для определения общего риска этого зафиксированного кластера".



Янь говорит, что она и ее коллеги по всему Китаю обсуждали особый вирус, но вскоре она заметила резкое изменение тона.



Врачи и исследователи, которые ранее открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали. Специалисты из города Ухань, который впоследствии стал центром вспышки, замолчали, а других предупредили не спрашивать подробности.



Врачи зловеще сказали: "Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски", - рассказывает Янь.



Затем, согласно ее источникам, количество случаев передачи вируса от человека к человеку стало расти в геометрической прогрессии, и Янь начала искать ответы.



"Есть много, много пациентов, которые не получают лечение вовремя и диагноз не ставится вовремя, – утверждает Янь. – Врачи в больнице напуганы, но не могут говорить. Персонал CDC напуган".



По ее словам, она снова сообщила о своих выводах руководителю 16 января, но именно тогда он якобы сказал ей "молчать и быть осторожной".



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"Как он предупреждал меня раньше: "Не прикасайтесь к красной линии. У нас будут проблемы, и мы исчезнем".



Она также утверждает, что со-директор лаборатории, связанной с ВОЗ, профессор Малик Пейрис знал о происходящем, но ничего не делал с этим.



Как отмечает Fox News, на веб-сайте ВОЗ Peiris указан в качестве "советника" Чрезвычайного комитета ВОЗ по международным медико-санитарным правилам в связи с новым коронавирусом 2019-nCoV.



Янь был расстроена, но не удивлена.



"Я уже знаю, что произойдет, потому что я знаю о коррупции среди таких международных организаций, как ВОЗ, правительства Китая и Коммунистической партии Китая, - говорит она. – Так что в основном ... я принимаю это, но я не хочу, чтобы эта вводящая в заблуждение информация распространялась по всему миру".



ВОЗ также отрицает, что Янь, Пун или Пейрис когда-либо работали непосредственно на организацию.



"Профессор Малик Пейрис - эксперт по инфекционным заболеваниям, который участвовал в миссиях и экспертных группах ВОЗ, как и многие люди, выдающиеся в своих областях, - заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Энн Харрис. – Это не делает его сотрудником ВОЗ и представителем ВОЗ".



Янь говорит, что, несмотря на любые препятствия, она должна была высказаться, несмотря на личные и профессиональные последствия: "Я знаю, как они относятся к информаторам".



Когда решившая бежать из Китая женщина приземлилась в международном аэропорту Лос-Анджелеса после 13-часового перелета, ее остановили сотрудники таможни. Страх охватил ее, и Янь не знал, попадет ли она в тюрьму или будет отправлена ​​обратно в Китай.



"Я должна была сказать им правду", - говорит она. – Я поступаю правильно. Поэтому я сказала им: "Не позволяйте мне возвращаться в Китай. Я та, кто пришел, чтобы рассказать правду о COVID-19... И, пожалуйста, защитите меня. Если нет, правительство Китая убьет меня".



По ее словам, были вызваны агенты ФБР, которые беседовали с ней в течение нескольких часов, взяли ее мобильный телефон в качестве доказательства и позволили ей продолжить путь к месту назначения.



В то время как Янь пыталась найти свое место в Америке, ее друзья и семья, оставшиеся в Китае, по ее словам, проходили через прессинг. Янь утверждает, что в Китае ее крошечную квартиру перерыли и допросили ее родителей.



Университет Гонконга убрал с сайта ее страницу и, по-видимому, отозвал доступ к ее онлайн-порталам и электронным письмам, несмотря на то, что, по ее словам, она была в утвержденном ежегодном отпуске. В заявлении Fox News представитель учебного заведения заявил, что Янь в настоящее время не является сотрудником.



"Доктор Ли-Мэн Янь больше не является сотрудником университета", - говорится в заявлении. "Из уважения к нашим нынешним и бывшим сотрудникам мы не раскрываем личную информацию о ней. Ваше понимание приветствуется".



Китайское посольство в США сообщило Fox News, что они не знают, кто такая Янь, и утверждают, что Китай героически справился с пандемией.



"Мы никогда не слышали об этом человеке", - говорится в электронном письме. "Правительство Китая быстро и эффективно отреагировало на COVID-19 с момента его возникновения. Все его усилия были четко с полной прозрачностью документированы в белой книге "Борьба с COVID-19: Китай в действии". Факты говорят все".



ВОЗ также продолжает отрицать любые правонарушения в первые дни появления вируса.



Андрей Яшлавский