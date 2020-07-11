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Еще одна группа медработников из России десантировалась в казахский Мангистау
20:19 11.07.2020

Группа медработников из России прибыла в Мангистау
В регионе ощущается нехватка медработников.

На сегодняшний день объем работы у медицинских работников Мангистау значительно увеличился. Врачи круглосуточно борются за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с ростом числа заболевающих, в регионе ощущается нехватка медработников. В области все еще не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики, передает zakon.kz.

При непосредственном участии акима области Серикбая Трумова началась работа по привлечению этих специалистов в регион. Сегодня утром самолет с 9 российскими медиками приземлился в аэропорту Актау.

1.Дворницына Карина Константиновна
Врач инфекционист, организатор здравоохранения, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств при ковид инфекции. Опыт работ с ковид инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.
2.Оганисян Артур Александрович
врач организатор здравоохранения, врач невролог, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств. Категория высшая, опыт работ с ковид инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.
3.Шенгиреев Игорь Константинович
врач невролог, опыт работы в ковидарии с коморбидными пациентами. Занимается в том числе патологией коагулопатий, актуальной при ковид инфекции ( подбор дозы антикоагулянтов и пр пр)
4.Захарова Дарья Константиновна
врач педиатр, кардиолог. Опыт работы с ковид инфекцией, ведение пациентов с ковид и патологией сердечно сосудистой системы, взаимодействие с родильным домом по необходимости. Категория первая
5.Ямалтдинов Азат Афканович
Врач пульмонолог, врач рентгенолог, врач фтизиатр. Специалист по легочной патологии. Категория высшая.
6.Кочергина Валентина Владимировна
врач реаниматолог, опыт работы с ковид инфекцией в отделении реанимации.
7. Федоренко Инна Николаевна
врач терапевт, врач кардиолог. Работа с коморбидной патологией у лиц старшей возрастной группы в условиях ковид. Категория высшая.
8.Захаров Лев Владимирович
координатор работы сестринского процесса, акушер в условиях работы ковид, медицинский брат, организовавший преемственность работы в отделениях ковид, и приемном покое.
9. Суковатицина Ольга Станиславовна
фельдшер, по работе с ковид пациентами, категория высшая.

Медицинские работники из Москвы уже приступили к своей работе.

Стоит отметить, что данные специалисты прибыли чартерным рейсом, который предоставил акимат Мангистауской области. Спонсором является "МангистауМунайГаз".

Источник - zakon.kz
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