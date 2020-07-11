Еще одна группа медработников из России десантировалась в казахский Мангистау

20:19 11.07.2020

Группа медработников из России прибыла в Мангистау

В регионе ощущается нехватка медработников.



На сегодняшний день объем работы у медицинских работников Мангистау значительно увеличился. Врачи круглосуточно борются за жизнь каждого пациента. Однако, в связи с ростом числа заболевающих, в регионе ощущается нехватка медработников. В области все еще не хватает реаниматологов, инфекционистов, терапевтов и врачей общей практики, передает zakon.kz.



При непосредственном участии акима области Серикбая Трумова началась работа по привлечению этих специалистов в регион. Сегодня утром самолет с 9 российскими медиками приземлился в аэропорту Актау.



1.Дворницына Карина Константиновна

Врач инфекционист, организатор здравоохранения, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств при ковид инфекции. Опыт работ с ковид инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.

2.Оганисян Артур Александрович

врач организатор здравоохранения, врач невролог, клиническая лимфология; категория высшая. Владеет уникальной лимфотропной методикой введения лекарственных средств. Категория высшая, опыт работ с ковид инфекцией, в качестве специалиста, и непосредственно руководителя.

3.Шенгиреев Игорь Константинович

врач невролог, опыт работы в ковидарии с коморбидными пациентами. Занимается в том числе патологией коагулопатий, актуальной при ковид инфекции ( подбор дозы антикоагулянтов и пр пр)

4.Захарова Дарья Константиновна

врач педиатр, кардиолог. Опыт работы с ковид инфекцией, ведение пациентов с ковид и патологией сердечно сосудистой системы, взаимодействие с родильным домом по необходимости. Категория первая

5.Ямалтдинов Азат Афканович

Врач пульмонолог, врач рентгенолог, врач фтизиатр. Специалист по легочной патологии. Категория высшая.

6.Кочергина Валентина Владимировна

врач реаниматолог, опыт работы с ковид инфекцией в отделении реанимации.

7. Федоренко Инна Николаевна

врач терапевт, врач кардиолог. Работа с коморбидной патологией у лиц старшей возрастной группы в условиях ковид. Категория высшая.

8.Захаров Лев Владимирович

координатор работы сестринского процесса, акушер в условиях работы ковид, медицинский брат, организовавший преемственность работы в отделениях ковид, и приемном покое.

9. Суковатицина Ольга Станиславовна

фельдшер, по работе с ковид пациентами, категория высшая.



Медицинские работники из Москвы уже приступили к своей работе.



Стоит отметить, что данные специалисты прибыли чартерным рейсом, который предоставил акимат Мангистауской области. Спонсором является "МангистауМунайГаз".