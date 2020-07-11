Бишкек. Скончался доктор медицинских наук, профессор Раушанбек Алымкулов

20:24 11.07.2020

Скончался доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации КРСУ Алымкулов Раушанбек Дабулбекович.



Он умер 10 июля от пневмонии. Ему было 64 года.



Р.Алымкулов родился в 1955 году. В 1979 году окончил Кыргызский государственный медицинский институт, педиатрический факультет. В 2003 году ему присвоено звание профессора по специальности: "Курортология и физиотерапия".