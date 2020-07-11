Почему коллапс США остановить невозможно? Ч. 1, - А.Бурханов

20:26 11.07.2020

Почему коллапс США остановить невозможно?



Часть первая



"Свидетелям секты западофилов" посвящается.



Ахмет Бурханов



Еще год назад невозможно было представить, что глобальные элиты США в непримиримой схватке за власть, в авральном режиме начнут пилить сук (государства), на котором сидели веками. Особенно показательно то, что организованные беспорядки, так называемый "Черный майдан", планомерно был направлен на снос опоры государственности США.



Демонстративное сжигание флагов США и снос памятников отцам основателям это уже подрыв основных столпов Империи - Культуру, Идеологию и Историю. При этом либеральные элиты, противники Трампа действует по принципу "Не доставайся ж ты никому". Еще недавно в представлениях мировой общественности могущественное государство, где "царит правопорядок" и осуществляется "американская мечта" становится похоже на столицу Сомали город Могадишо.



Меня больше всего поражает реакция, так называемых западофилов на события происходящие в США и ЕС. У них наблюдается разрыв шаблона и когнитивный диссонанс. На весь мир в голливудском стиле показывается, как утилизируется американские системы ценностей. Прилюдно разбивается вдребезги иллюзорная "американская мечта". Бравые американские копы становиться на колени. Демонстрация целование ботинок белыми гражданами у черных граждан США…



В России в свободной либеральной прессе об этом пишут своеобразно, мол, гегемон балуется, и все образуется и снова засияет "Град на холме". Им, почему то не дает покоя, стремительно крепнущая Россия. Неспроста западофилы ожесточенно, боролись как на последнем рубеже, за сохранения своей паразитарности на теле общества, против обновления российской конституции.



Но в самой США просвещенные люди реально оценивают ситуацию.



Бывший замминистра финансов США Пол Крейг Робертс прокомментировал это так: "Некоторые говорят, что в США начался системный коллапс.



... Теперь либеральная элита объявила войну фундаменту страны - отцам-основателям, конституции, математике, науке, английскому языку. Все это теперь имеет признаки "расизма". Остановить коллапс США на данном этапе уже невозможно - слишком поздно. Косвенно признает это и президент страны. "Наша нация стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клеветы на наших героев, стирания наших ценностей", - заявил Трамп.



При всей несхожести происходящих событий в США напрашивается исторические параллели с событиями разваливающего СССР.



Видимо, все империи существует по своим канонам, но падает в схожих обстоятельствах. Если "демократы" в СССР убивая коммунизм, уничтожали Россию, то сегодня демократы США в борьбе за власть с рвением сносят все, на чем держится США.



Становится понятным, кто бы ни победил в США, снова сделать ее великим не получиться, тем более тяжелый крест Глобальной Империи придется снять, из-за невозможности нести дальше. А что касается экономики США, либеральная элита в рамках глобального проекта успешно осуществил деиндустриализацию США. Настолько успешно, что их главное оружия "печатный станок" превращается в (тыкву) обычную фабрику Гознака. КПД от долларовой эмиссии стремиться к нулю.



Весь организм жизнеобеспечение США давно болен, что "триллионные инъекции" в кровеносные сосуды экономики не помогает. Проблемы колоссальной долларовой массы, огромного количества иждивенцев на пособии, засилье банков и ряд других острых проблем можно решить только революционным путем, а это уже гражданская война.



Дефицит внешнеторгового баланса приближается к 1 трлн. долларов США, угрожая финансовой устойчивости обладателю мировой валюты. Торговое соглашение Трампа с Китаем в этом не поможет, в этой борьбе побеждает тот, у кого больше физическая экономика. Неограниченная возможность покупать за счет эмиссии доллара, не производя взамен, убила целые отрасли товарного производства в США.



Забрасывание экономики "вертолетными деньгами", кроме вздутия банковских и биржевых пузырей, реального эффекта не дает. Более того, возможный прорыв необеспеченных денег чревато гиперинфляцией и могут превратить доллар по паритету в мексиканское песо.



Вместо эпилога статьи первой части можно констатировать: Крах глобального проекта во главе США как свершившийся факт уже ни кем не оспаривается. Производящиеся сегодня коллапс США уже нельзя остановить. Очень скоро мы увидим исход гегемона из Ближнего Востока из постсоветского пространства и далее из всего Евразийского континента.



По моему видению, "холодная война" Запада против СССР (России) не закончилась с развалом СССР. Только теперь спустя 75 лет после ВОВ необъявленная война против России близок к завершению из-за бессилия Запада и ее обратного эффекта. Закон физики работает также в отношениях между людьми и межгосударственных отношениях.



Внешнее давление на Россию прописано ей тысячелетней историей как условия существования. Россия это не соединение национальных субъектов, а государство народов русской цивилизации. Как только это ставится под сомнения самой элитой России, всегда поднимается разрушительные центробежные силы.



За стремление влиться в чужую цивилизацию именно русским пришлось заплатить очень большую цену. Людские и экономические потери в 90-е вполне сравнимо с потерями в Великой отечественной войне.



Сама история создает для России, все условия нового реванша. Почему агония западной системы ценностей в логове главного охранителя, является предвестником взлета России, расскажу во второй части статьи.



По поводу коллапса в США, присоединяюсь к мнению большинство россиян: Прощай Америка, а мы не будем горевать.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист