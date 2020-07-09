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Можно ли заразиться Covid-19 дважды? - Wall Street Journal
00:18 12.07.2020

9 июля 2020 г.
Преетика Рана | The Wall Street Journal

"Спустя несколько месяцев пандемии взгляд научного сообщества на Covid-19, болезнь, вызванную новым коронавирусом, быстро эволюционирует. Появляющиеся сообщения о том, что спустя месяцы после первичного диагноза тесты пациентов на коронавирус оказываются положительными или у них возникают симптомы, продолжают вызывать обеспокоенность, что люди, переболевшие Covid-19, заражаются повторно", - пишет [ href=https://www.wsj.com/articles/can-you-get-covid-19-twice-11589388593>The Wall Street Journal/

"(...) Большинство ученых сходятся во мнении, что люди, переболевшие Covid-19, приобретают некоторый иммунитет к вызывающему его вирусу. Чего они не знают, так это того, насколько долго сохраняется эта защита - на несколько месяцев, несколько лет или на всю жизнь", - пишет издание, добавляя, что длительность иммунитета зависит от возбудителя: "такие вирусы, как вирус гриппа, могут мутировать так быстро, что защитные антитела могут не распознавать их во время повторного заражения. (...) Новый коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Это дает исследователям надежду, что естественный иммунитет или вакцина обеспечат более длительную защиту. При этом если человек заболеет снова, полагают исследователи, вторая инфекция может протекать в более легкой форме, чем первая".

"(...) Центры США по контролю и профилактике заболеваний утверждают, что антитела у человека появляются в течение одной-трех недель после заражения. Исследование, в котором участвовали 34 госпитализированных пациента в Китае, показало, что у двух пациентов в возрасте за 80 лет выработались антитела в течение 3 дней после появления симптомов. У остальных они образовались через 2 недели после появления симптомов (...)", - говорится в статье.

"(...) В этом месяце группа китайских исследователей сообщила, что они заразили 6 макак-резус, позволили им выздороветь, а затем повторно заразили 4 из них через 28 дней после первой инфекции. Ни одна из них не заболела снова, что указывает, что их иммунная система защитила их от второй инфекции (...)", - отмечается в публикации.

"(...) Примерно у 450 южнокорейцев тест на коронавирус снова оказался положительным после того, как у них было констатировано соответствие критериям выздоровления (...). Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний провели повторную проверку более половины этих людей и не обнаружили никаких свидетельств циркуляции живого вируса", - констатирует газета.

"Как показали исследования, фрагменты вирусов могут циркулировать даже после того, как у человека исчезли симптомы. Это не значит, что люди все еще больны или заразны", - подчеркивает издание.

"(...) Клиницисты имеют разные взгляды на то, что представляет собой выздоровление, потому что долгосрочных данных пока нет. Рекомендации варьируются в разных странах мира. Например, в США инфицированные люди считаются выздоровевшими, если они дважды получили отрицательный результат на новый коронавирус, причем тесты, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, проводятся с интервалом не менее 24 часов".

"Или у людей должно быть отсутствие повышенной температуры в течение 3 дней подряд и улучшение других симптомов, включая уменьшение кашля и одышки. С момента первого появления симптомов должно пройти не менее 10 дней. Но некоторые переболевшие, получившие отрицательный тест на вирус, сообщают, что некоторые симптомы, такие как потеря вкуса и запаха, могут сохраняться в течение нескольких месяцев после исчезновения других симптомов", - предупреждает издание.

Источник: The Wall Street Journal

Источник - inopressa.ru
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