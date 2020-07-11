Суточный рекорд заражения КОВИД в Киргизии - 552

08:31 12.07.2020

Новый антирекорд: 552 новых случая коронавируса за сутки. Всего 9910 случаев



Продолжение: 9910 случаев COVID-19 в Кыргызстане. Где они выявлены? Предыстория: За сутки в Кыргызстане проведено 2767 лабораторных исследований на коронавирус

"Здоровье" (АКИpress) - В Кыргызстане на утро 11 июля выявлены 552 новых случая COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.



Они выявлены:



- Бишкек - 314



- Чуйская область - 124



- Баткенская область - 28



- Жалал-Абадская область - 26



- город Ош - 24



- Нарынская область - 17



- Ошская область - 13



- Иссык-Кульская область - 6



Таким образом, на 11 июля в Кыргызстане подтверждено 9910 случаев коронавируса.



За сутки с выздоровлением выписано 102 пациента.



За сутки от коронавируса скончались 3 человека, всего умерли 125 пациентов.