|Суточный рекорд заражения КОВИД в Киргизии - 552
08:31 12.07.2020
Новый антирекорд: 552 новых случая коронавируса за сутки. Всего 9910 случаев
Продолжение: 9910 случаев COVID-19 в Кыргызстане. Где они выявлены? Предыстория: За сутки в Кыргызстане проведено 2767 лабораторных исследований на коронавирус
"Здоровье" (АКИpress) - В Кыргызстане на утро 11 июля выявлены 552 новых случая COVID-19, сообщила на брифинге в правительстве представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова.
Они выявлены:
- Бишкек - 314
- Чуйская область - 124
- Баткенская область - 28
- Жалал-Абадская область - 26
- город Ош - 24
- Нарынская область - 17
- Ошская область - 13
- Иссык-Кульская область - 6
Таким образом, на 11 июля в Кыргызстане подтверждено 9910 случаев коронавируса.
За сутки с выздоровлением выписано 102 пациента.
За сутки от коронавируса скончались 3 человека, всего умерли 125 пациентов.