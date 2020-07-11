Казфармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи

08:41 12.07.2020

Скандал в соцсетях: фармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи

Казахстанские блогеры предположили, что лекарства, которые прибыли с гуманитарной помощью из разных стран мира, начали продавать в аптеках



Tengrinews.kz, 9 июля 2020



Казахстанские блогеры предположили, что лекарства, которые прибыли с гуманитарной помощью из разных стран мира, начали продавать в аптеках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователь Айжан Хамит опубликовала на своей странице в Facebook несколько постов о препарате "Тамифлю". Она сообщила, что ее подписчица купила в аптеке "Тамифлю" за 9 тысяч тенге с отметкой RX Only и номером фасовки NDC. По ее словам, эти обозначения используются на лекарствах, котороые продают на территории США. При этом блогер отметила, что аннотация к препарату на государственном языке была прикреплена резинкой.

Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментарием в "СК-Фармация".

"Лекарственное средство "Тамифлю" (МНН - Осельтамивир) в качестве гуманитарной помощи в Казахстан через ТОО "СК-Фармация" не поступало", - заявили в компании.

Еще один пост с вопросами в адрес "СК-Фармация" опубликовала пользователь Наргиз Северная. Она сообщила, что стала свидетелем, как после закрытия ночью в одну из аптек завозили партию лекарств. По ее словам, на некоторых коробках были наклейки авиакомпании Qatar Airways. Казахстанка поделилась своим подозрением о том, что эти коробки могут иметь отношение к гуманитарному грузу от Катара, который прибыл в столицу 21 мая.

Отметим, что на пост отреагировал заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко.

В "СК-Фармация" в ответ заявили, что ТОО принимает всю поступающую гуманитарную помощь, по согласованию с Министерством здравоохранения формирует разнарядку, равномерно распределяя между регионами, и обеспечивает транспортировку товаров, поступающих от благотворителей.

По данным компании, за период чрезвычайного положения в страну поступила гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, Индии, ОАЭ и Пакистана, крупнейшие казахстанские (AbdiIbrahim, "Казатомпром", "Bayer Казахстан", ТОО "Текнолоджиз Казахстан", ТОО A.N.P., ТОО ABMG Expert), а также глобальные компании (Alibaba Foundation, Sandoz, "АстраЗенека (Уси) Трейдинг Ко, Лтд", UNISO, Miniso, China Construction Bank, AbdiIbrahimTurkey) направляли в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

"Вся поступающая помощь распределялась между управлениями здравоохранения для дальнейшего распределения для медицинских организаций, вовлеченных в работу по борьбе с КВИ.

Однако с завершением режима чрезвычайного положения 11 мая 2020 года были завершены и функции оператора по распределению гуманитарной помощи. Гуманитарная помощь из Катара прибыла в Казахстан 21 мая 2020 года. К этому моменту в связи с завершением режима чрезвычайного положения истекли функции ТОО "СК-Фармация" в качестве оператора по распределению гуманитарной помощи.

Кроме того, на прибывшие из Катара медицинские изделия не были представлены товаросопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество товара, необходимые для оформления разрешения на разовый ввоз медицинских изделий - обязательного разрешительного документа, без которого не разрешается применение медицинских изделий в стране. В этой связи ТОО "СК-Фармация" направило запрос в МИД для отработки вопроса по предоставлению всех необходимых документов", - ответили в "СК-Фармация".

Разрешение на разовый ввоз на медицинские изделия, по данным компании, было получено лишь 25 июня 2020 года, 4 июля приказом министра здравоохранения "СК-Фармация" вновь была определена оператором по получению гуманитарной помощи.

"Сразу после получения всех необходимых документов полученные в качестве гуманитарной помощи медицинские изделия были равномерно распределены между регионами. В настоящий момент они находятся на складах единого дистрибьютора и готовы к отгрузке в адрес управлений здравоохранения. Склады хранения оснащены системами видеонаблюдения, при приемке медицинские организации строго проверяют полученный товар и сверяют с накладными, ответственные лица подписывают акты приема-передачи", - уточнили в компании.

В "СК-Фармация" сообщили, что именно поступило в Казахстан от Катара в качестве гуманитарной помощи:

- 22 тысячи одноразовых защитных масок;

- медицинские защитные маски N95 в количестве 67 000 штук;

- одноразовые маски 175x95 mm в количестве 74 000 штук;

- хирургические маски 17.5 cm x 9.5 cm в количестве 20 000 штук;

- медицинские защитные маски N95 в количестве 2500 штук;

- медицинские одноразовые маски LONNY в количестве 39 825 штук;

- защитные санитарные маски 17.5 cm x 9.5 cm в количестве 119 918 штук;

- маски для лица 17.5x9.5 cm в количестве 96 000 штук;

- одноразовые защитные маски для лица в количестве 3900 штук;

- пластиковые маски в количестве 9 350 штук;

- пластиковые маски 330x220 mm в количестве 2880 штук;

- специальный костюм 175 (L) в количестве 560 штук;

- защитный костюм 185 cm (XXL) в количестве 40 штук;

- медицинский защитный костюм (одноразового использования 170, 175, 180 cm) в количестве 2760 штук;

- костюм хирургический (L) в количестве 32 600 штук;

- защитные очки OBAOLAY в количестве 29 990 штук.

Пользователи отметили, что из ответа компании следует, что гуманитарная помощь от Катара находится на складах около 50 дней.

Между тем в Антикоррупционной службе заявили о проверке ТОО "СК-Фармация". Внешний анализ коррупционных рисков в деятельности компании продлится до 31 июля.

"Учитывая, что анализируемая сфера является актуальной и чувствительной для населения, сведения об известных административных барьерах, входящих в компетенцию "СК-Фармации", а также причинах и условиях, способствующих коррупции, просим направлять на электронные адреса: s.ayaganova@anticorruption.gov.kz, s.aidarbekov@sk-pharmacy.kz и контактный номер WhatsApp 8-707-987-98-33. Данная информация будет использована для выявления коррупционных рисков и выработки рекомендаций по их устранению", - обратились к казахстанцам борцы с коррупцией.

В телеобращении Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ошибкам государственных органов будет дана оценка.