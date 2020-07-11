Элитные авто и апартаменты вместо лекарств. Как работала казахская "СК-Фармация"

08:43 12.07.2020

"СК-Фармация" не в состоянии обеспечить людей медикаментами?



Александр Григорянц, 9 июля 2020



Почему компания постоянно твердит, что лекарств в стране предостаточно, при этом проваливает множество тендеров по закупке дефицитных лекарств, но арендует элитные апартаменты и автомобили на госсредства.

На сегодняшний день в Казахстане продолжает распространяться коронавирус. По официальным данным, в стране насчитывается 53 021 случаев заражения и 264 летальных исходов. 34 149 человек победили эту болезнь, но при этом наблюдается вспышка пневмонии, от которой тоже погибают люди.

На фоне пандемии в стране наблюдается еще одна весьма неприятная тенденция – дефицит лекарств. Эту проблему официально признали власти страны. В частности, вице-премьер РК Ералы Тугжанов заявил, что в аптеках наблюдается нехватка некоторых лекарственных средств, вызванная несколькими причинами. По его мнению, все дело в том, что граждане, поддавшись панике, сметают с полок аптек лекарства, даже те, которые им не нужны, а еще ситуацию ухудшают местные перекупщики, которые завышают цены на фоне огромного спроса на медикаменты.

Однако есть и другие причины такого дефицита. Как уже много раз говорилось ранее, пандемия вскрыла все нарушения и недоработки со стороны госорганов. В частности, ответственность за такую плачевную ситуацию приписывают бывшему руководству министерства здравоохранения, Фонду медицинского страхования и единому дистрибьютору лекарств в стране - "СК-Фармации".

К слову, в отношении последней конторы в Казнете с каждым днем появляется все больше конструктивной критики, так как именно эта организация ответственна за поставки и закуп лекарственных средств на государственные деньги. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, чем казахстанцам уже запомнилась эта квазигосударственная компания и почему она также виновата в дефиците лекарств.



Лекарств у нас с запасом, только никто их не видит

В апреле текущего года, когда в Казахстане уже вовсю распространялась коронавирусная инфекция, руководство "СК-Фармации" очень активно убеждало население, что нехватки лекарственных средств в будущем не возникнет. К примеру, 21 апреля председатель правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип сообщил, что медикаментов, которые хранятся на складах, хватит еще, как минимум, на полгода. По его информации, там находятся лекарства на сумму около 30 миллиардов тенге, а в месяц казахстанцы тратят на необходимые препараты около 8-9 миллиардов тенге, из чего и следует такое предположение.

К сожалению, эта прекрасная картина вмиг рухнула, так как в начале июля появилась информация, что только за две недели отечественные аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге на перепуганных гражданах, при этом 40 процентов аптек еще и скрывали свои реальные доходы. Но, видимо, по мнению единого дистрибьютора, это еще не показатель проблемы.

Уже в мае казахстанцам сообщили очередную радостную новость. Тогда г-н Шарип объявил, что они заранее, еще в феврале, закупили необходимый запас лекарств. Тогда прогнозировалось, что в стране будет насчитываться 3500 зараженных, а "СК-Фармация" приобрела медикаменты, рассчитанные на 10 тысяч человек. Также глава компании добавил, что в случае необходимости всегда можно будет докупить необходимые препараты.

Но на этом приятные новости не закончились. Седьмого июня спаситель всех больных и уже знакомый нам председатель правления данного ТОО сказал, что лекарства в стране все еще имелись в достаточном объеме, а поставки в поликлиники были увеличены. Несмотря на то что количество зараженных уже приближалось к 50 тысячам человек, сумма скупаемых препаратов за неделю достигла 1,5 миллиарда тенге, а люди уже буквально коротали ночи в аптечных очередях, ситуация явно оставалась под контролем.

Видимо, ситуация в стране настолько хороша, что в этот же день Берик Шарип упомянул, что в государстве создают дополнительный запас лекарств на случай второй волны коронавируса. На тот момент на склады уже было поставлено лекарств на 2,7 миллиарда тенге, и, судя по всему, работа активно продолжается. Правда, ожидается, что вторая волна нахлынет только осенью. А то, что происходит в стране сейчас, видно, под эти критерии, по мнению "СК-Фармации" не подпадает.

Напомним, по данным СМИ, только на закуп лекарственных средств из госбюджета было выделено 2 миллиарда 30 миллионов тенге, сам г-н Шарип говорил, что с начала года в провизорные центры направили лекарственных препаратов на сумму 7,4 миллиарда тенге, а на складах имеются необходимые запасы, причем такие, что можно позволить еще и создать дополнительный резерв. Возникает вполне логичный вопрос: если в стране выделялись такие колоссальные деньги, не говоря о гуманитарной помощи из как минимум четырех стран, почему сейчас люди не могут купить даже обычный аспирин, километровые очереди в аптеках все еще сохраняются, а в какой-то момент даже наблюдался недостаток тестов на коронавирус, хотя только на них было выделено более 2,5 миллиарда тенге?



Нерасходование бюджета на закуп лекарств и провальные тендеры

Если процесс госзакупок "СК-Фармацией" вызывал ряд вопросов и в прежние годы, то сейчас ситуация стала поистине масштабной. Если вам станет интересно, как обстоят дела с расходованием госбюджета данной компанией, на ее официальном сайте есть для этого специальный раздел. Там сотрудники самостоятельно публикуют всю необходимую информацию о своих тендерах и процессе закупок.

Причем там имеются разные разделы. Так, например, пункт "Особый закуп" - закупки препаратов, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. То есть то, в чем сейчас так нуждаются наши граждане.

Ситуация с такими закупками выглядит довольно интересной. Просматривая тендеры на закупку необходимых средств для борьбы с коронавирусом, обращаешь внимание, что огромное количество закупок не состоялись, не было реализовано или попросту было отменено.

А протоколы "особых закупок" то и дело пестрят отказами в закупках столь необходимых лекарственных средств. Причем с начала года такие отказы встречаются постоянно, чуть ли не каждый месяц. Все это время, что в стране свирепствует пандемия, ТОО "СК-Фармация" судорожно ищет себе качественных поставщиков, но каждый раз терпит неудачу, причем бывает, что и по нескольку раз в месяц.

Как можно понять, речь в таких закупках идет о сотнях и тысячах лекарственных препаратов, которые сейчас в дефиците, а суммы тендеров составляют миллиарды тенге, выделяемые государством. Но, по разным причинам, нормально провести покупки "СК-Фармации" не удается. Разумеется, некоторые предложения могут не соответствовать положенным требованиям, но в результате получается, что никаких необходимых закупок не делается, так как отказов - огромное количество, а вот состоявшихся практически не встречается.



Аренда элитных автомобилей и шикарных апартаментов

Однако это отнюдь не все интересные нюансы, которые можно обнаружить в госзакупках данного ТОО. Хоть оно порой и не справляется с приобретением лекарств, зато может позволить себе арендовать элитные автомобили с водителем за миллионы тенге.

Не экономят и на рабочих апартаментах. В этом году ТОО потратило на "апартаменты"187 миллионов тенге.

Кроме того, как пишет отечественное издание Azattyq Ruhy, компания едва не потратила 47 миллионов тенге на рекламу у блогеров и в средствах массовой информации. Помимо публикаций в официальных СМИ, поставщик должен был разместить 25 постов на страницах популярных блогеров. При этом в Instagram у блогера должно быть не менее 10 тысяч подписчиков, в facebook-аккаунте – не менее 5 тысяч друзей и 5 тысяч подписчиков. Однако в итоге конкурс был объявлен несостоявшимся.

"СК-Фармация" и раньше "славилась" разного рода историями, но в этом году ситуация заметно осложняется пандемией, когда на каждый неверный шаг со стороны подобных ведомств общественность реагирует так громко, как никогда ранее. Сейчас компании явно пора задуматься и начать справляться с закупом лекарств так же успешно, как и с арендой элитных авто.