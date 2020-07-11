Бишкек. Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова

08:45 12.07.2020

12 июля 2020, Бишкек - Айгуль КУВАТОВА

Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова



Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова. Об этом 24.kg сообщили ее близкие.



Отмечается, что у нее была пневмония. Несколько дней назад ее госпитализировали.



Гайша Ибрагимова возглавляла ассоциацию "Союз образовательных учреждений".



Ей было 69 лет.



24.kg выражает соболезнования родным и близким Гайши Ибрагимовой.