|Бишкек. Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова
08:45 12.07.2020
12 июля 2020, Бишкек - Айгуль КУВАТОВА
Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова
Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова. Об этом 24.kg сообщили ее близкие.
Отмечается, что у нее была пневмония. Несколько дней назад ее госпитализировали.
Гайша Ибрагимова возглавляла ассоциацию "Союз образовательных учреждений".
Ей было 69 лет.
24.kg выражает соболезнования родным и близким Гайши Ибрагимовой.