Беспорядки в Белграде. Спецслужбы Сербии задержали уроженца Кыргызстана Фурмана

08:46 12.07.2020

Агентство безопасности Сербии задержало двух граждан Израиля, которые принимали участие в беспорядках в Белграде. Об этом сообщают сербские СМИ.



Среди задержанных был 18-летний уроженец Кыргызстана Артур Фурман.



Демонстрации в Белграде начались 7 июля, когда власти страны объявили о повторном введении карантина. Вскоре после этого в столице Сербии начались мирные массовые протесты, которые переросли в уличные беспорядки.