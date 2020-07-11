|Беспорядки в Белграде. Спецслужбы Сербии задержали уроженца Кыргызстана Фурмана
08:46 12.07.2020
Агентство безопасности Сербии задержало двух граждан Израиля, которые принимали участие в беспорядках в Белграде. Об этом сообщают сербские СМИ.
Среди задержанных был 18-летний уроженец Кыргызстана Артур Фурман.
Демонстрации в Белграде начались 7 июля, когда власти страны объявили о повторном введении карантина. Вскоре после этого в столице Сербии начались мирные массовые протесты, которые переросли в уличные беспорядки.