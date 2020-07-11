 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.07.2020
10:01  Суточный рекорд роста КОВИД в Узбекистане - 486
09:10  Могут ли США распасться? - Пол Стейган
09:04  Полвека власти Асадов. Что значат для Сирии Башар и Хафез, - Владимир Карнозов
08:57  Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания
08:51  Святая София стала символом грядущих больших перемен, - Г.Простаков
08:49  Кто кого чпокает? Геи и лесбиянки рассорили эстонское правительство
08:47  Казминздрав потратил 600 млн тенге на... ролики и флешмобы

08:46  Беспорядки в Белграде. Спецслужбы Сербии задержали уроженца Кыргызстана Фурмана
08:45  Бишкек. Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова
08:43  Элитные авто и апартаменты вместо лекарств. Как работала казахская "СК-Фармация"
08:41  Казфармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи
08:31  Суточный рекорд заражения КОВИД в Киргизии - 552
00:21  Коронавирус вновь настиг Израиль, Нетаньяху под огнем критики, - Libеration
00:18  Можно ли заразиться Covid-19 дважды? - Wall Street Journal
00:03  Ворух - анклав Таджикистана в Киргизии. Что ожидает в нем путника?
Суббота, 11.07.2020
20:26  Почему коллапс США остановить невозможно? Ч. 1, - А.Бурханов
20:24  Бишкек. Скончался доктор медицинских наук, профессор Раушанбек Алымкулов
20:19  Еще одна группа медработников из России десантировалась в казахский Мангистау
14:13  Бежавшая в США вирусолог Янь: Китай скрывал правду о коронавирусе (сценарий Скрипаль-2)
13:59  "Завоевание Константинополя 2.0": Айя-София стала мечетью, - К.Логинова
13:54  Ты не совсем прав, Эрик! Ответ ташкентскому журналисту, из Ташкента же, - Шоахмад Муталов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казминздрав потратил 600 млн тенге на... ролики и флешмобы
08:47 12.07.2020

600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева
Минздрав потратил больше полумиллиарда тенге на рекламу. Неправительственные организации выяснили: во время пандемии чиновники направили 600 миллионов на пиар-кампанию, в том числе на съемки видеороликов и проведение флешмобов

Данара Жуманова, 9 июля 2020

Минздрав потратил больше полумиллиарда тенге на рекламу. Неправительственные организации выяснили: во время пандемии чиновники направили 600 миллионов на пиар-кампанию, в том числе на съемки видеороликов и проведение флешмобов.
Айгуль Соловьева, руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы:
– У меня есть информация о том, что 600 миллионов тенге было выделено на ролики, на какую-то пиар-кампанию, которая, в принципе, показывала флешмобы. А на самом деле на эти ресурсы можно было закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась у нас в стране.
Мониторинговой группе еще предстоит узнать, как именно расходовались деньги налогоплательщиков. К примеру, известно, что было потрачено 200 миллионов тенге, но куда именно пошли эти средства, непонятно. Ясно только, что вернуть их будет весьма сложно, так как суммы после проведенных тендеров осели в бюджете конкретных компаний.
Отмечу, что о неэффективном использовании миллионов стало известно после отчета нового министра здравоохранения Алексея Цоя.

Источник - ktk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594532820
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июля 2020 года №116
- Оперативный штаб по COVID-19 держит ситуацию в регионах под контролем
- "Время измеряется жизнями наших граждан"
- 600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева
- Что распределяет KEGOC: электроэнергию или деньги среди своих топ-менеджеров?
- Скандал в соцсетях: фармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи
- Элитные авто и апартаменты вместо лекарств
- Рейтинги казахстанского АО "Зерновая страховая компания" отозваны по просьбе эмитента
- Чума в Монголии и Китае: может ли болезнь угрожать Казахстану - ответ Минсельхоза
- Скончался известный композитор Кенес Дуйсекеев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  