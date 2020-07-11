Казминздрав потратил 600 млн тенге на... ролики и флешмобы

08:47 12.07.2020

600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева

Минздрав потратил больше полумиллиарда тенге на рекламу. Неправительственные организации выяснили: во время пандемии чиновники направили 600 миллионов на пиар-кампанию, в том числе на съемки видеороликов и проведение флешмобов



Данара Жуманова, 9 июля 2020



Минздрав потратил больше полумиллиарда тенге на рекламу. Неправительственные организации выяснили: во время пандемии чиновники направили 600 миллионов на пиар-кампанию, в том числе на съемки видеороликов и проведение флешмобов.

Айгуль Соловьева, руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы:

– У меня есть информация о том, что 600 миллионов тенге было выделено на ролики, на какую-то пиар-кампанию, которая, в принципе, показывала флешмобы. А на самом деле на эти ресурсы можно было закупить то, что необходимо, чтобы не доводить до той ситуации, которая сложилась у нас в стране.

Мониторинговой группе еще предстоит узнать, как именно расходовались деньги налогоплательщиков. К примеру, известно, что было потрачено 200 миллионов тенге, но куда именно пошли эти средства, непонятно. Ясно только, что вернуть их будет весьма сложно, так как суммы после проведенных тендеров осели в бюджете конкретных компаний.

Отмечу, что о неэффективном использовании миллионов стало известно после отчета нового министра здравоохранения Алексея Цоя.