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Святая София стала символом грядущих больших перемен, - Г.Простаков
08:51 12.07.2020

10 июля 2020,
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком.

Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь храм снова будет превращен в мечеть.

Спустя многие годы заигрываний с турецкими националистами президент Эрдоган заставит их выбирать, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Армия и светскость больше не являются основами турецкого государства. Непререкаемый авторитет армии был окончательно добит в 2016 году во время несостоявшегося госпереворота, когда генералы – некогда арбитры государства – были использованы в политических разборках Запада с Турцией. А светскость Турции умирает на наших глазах.

Новыми основами провозглашаются религия и пантюркизм. Достаточно ли у Эрдогана сил для смены устоев государства, покажет время. Так или иначе, сегодня он открыто бросил вызов Ататюрку и принципам, на которых формировалась Турция после Первой мировой войны.

Сегодняшнее событие по масштабам можно сравнить с решением Трампа признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда посольство.

Как и решение об обустройстве мечети в Святой Софии, смена статуса Иерусалима стала началом тектонических изменений, переобустройства мира.

В этом большом движении будут ликвидированы почти все старые замороженные конфликты: израильско-палестинский, кипрский, нагорно-карабахский, абхазский, приднестровский, кашмирский и да, конечно же, донбасский. В процессе этого движения будут созданы новые очаги конфликтов и новые заморозки.

Уже не Святая София, но Айя София стала еще одним символом грядущих больших перемен.

Источник: Блог Глеба Простакова

Источник - vz.ru
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