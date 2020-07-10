Святая София стала символом грядущих больших перемен, - Г.Простаков

08:51 12.07.2020

10 июля 2020,

Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком.



Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь храм снова будет превращен в мечеть.



Спустя многие годы заигрываний с турецкими националистами президент Эрдоган заставит их выбирать, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.



Армия и светскость больше не являются основами турецкого государства. Непререкаемый авторитет армии был окончательно добит в 2016 году во время несостоявшегося госпереворота, когда генералы – некогда арбитры государства – были использованы в политических разборках Запада с Турцией. А светскость Турции умирает на наших глазах.



Новыми основами провозглашаются религия и пантюркизм. Достаточно ли у Эрдогана сил для смены устоев государства, покажет время. Так или иначе, сегодня он открыто бросил вызов Ататюрку и принципам, на которых формировалась Турция после Первой мировой войны.



Сегодняшнее событие по масштабам можно сравнить с решением Трампа признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда посольство.



Как и решение об обустройстве мечети в Святой Софии, смена статуса Иерусалима стала началом тектонических изменений, переобустройства мира.



В этом большом движении будут ликвидированы почти все старые замороженные конфликты: израильско-палестинский, кипрский, нагорно-карабахский, абхазский, приднестровский, кашмирский и да, конечно же, донбасский. В процессе этого движения будут созданы новые очаги конфликтов и новые заморозки.



Уже не Святая София, но Айя София стала еще одним символом грядущих больших перемен.



Источник: Блог Глеба Простакова