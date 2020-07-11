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Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания
08:57 12.07.2020

12 июля 2020, Антон Никитин
Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", – приводит слова Тарасова РИА "Новости".

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что задачей этого этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

Добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая – две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев.

В свою очередь Тарасов отметил, что добровольцы длительный период находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Длительная изоляция, по словам Тарасова, сказалась на психологическом состоянии добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе подключились и психологи, чтобы снизить напряженность, возникшую в непростых условиях.

Однако уже скоро добровольцы вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу, уточнил он. После выписки, которая планируется на 15 и 20 июля, за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение – медики оценят, как ведет себя их иммунитет.

Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснил Лукашев.

"Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты... Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим", – подчеркнул Тарасов.

Лукашев также добавил, что безопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических испытаний.

"На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", – рассказал Лукашев.

Он отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.

Напомним, 18 июня в Сеченовском университете Минздрава России начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В тот же день в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.

Антон Никитин

Источник - vz.ru
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