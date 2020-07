Могут ли США распасться? - Пол Стейган

09:10 12.07.2020

Соединенные Штаты Америки, которые еще недавно были неоспоримой сверхдержавой и рулили едва ли не всем остальным миром, все больше напоминают несостоявшееся государство. Норвежский аналитик сравнивает США с СССР и Балканами и предсказывает развитие событий.

Steigan.no (Норвегия): могут ли США распасться?

"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020



11.07.2020

Пол Стейган (Pål Steigan)



Империя вот-вот рухнет. Могут ли США распасться на составные части? Сегодня эта идея многим покажется маловероятной. Но многие ли в 1985 году предсказали бы, что могучий Советский Союз распадется? Вовсе нет, но он все же рассыпался - причем всего через пять лет.



Вопрос стоит так: не станут ли Соединенные Штаты новыми Балканами? 5 июля 2020 года тысяча вооруженных чернокожих мужчин прошла маршем через парк Стоун-Маунтин в Джорджии с требованием создать в США независимое черное государство. Они - члены ополчения No F**king Around Coalition" (NFAC, "Союз тех, кто не страдает херней"). Их основатель, некто по имени Великий Магистр Джей, заявил по телефону журналу "Ньюсуик" (Newsweek), что намерен провозгласить на юге США отдельное государство для черных.



Можно было бы отмахнуться от них как от проходного эпизода, но у этих требований давние корни и своя социальная и этническая подоплека.



Республика Новая Африка (РНА) была основана в 1968 году как черное движение за независимость. Ее цель - создать на юго-востоке США независимую республику с чернокожим большинством. Эту идею выдвинули негритянский революционер Малкольм Икс и его сторонники в марте 1968 года. Они требовали отделения штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Южная Каролина, а также округов с черным большинством в Арканзасе, Техасе, Северной Каролине, Теннесси и Флориде.



Другие требования независимости

Конституция США предусматривает право штатов на самоопределение, и в некоторых из них у этой идеи есть свои сторонники и реальная социальная и экономическая поддержка. В других предпосылки к отделению крайне слабы, но сложно сказать, куда подует ветер, если федеральное государство сломается. Вот список самых наиболее значимых сепаратистских движений:



Вторая калифорнийская республика

Калифорния вошла в состав США лишь в 1847 году после американо-мексиканской войны. Штат всегда был немного сам по себе, и время от времени в нем всплывает идея независимости. Формально он даже называется Калифорнийская Республика.



Независимая Калифорния была бы пятой по величине экономикой мира: в штате есть мощная индустрия развлечений (Голливуд) и высокие технологии (Кремниевая долина). После выборов 2016 года появилась петиция за отделение под названием "Калексит" (Calexit). Достаточно подписей она не набрала - в противном случае состоялся бы референдум об отделении.



Республика Техас

Техас был аннексирован у Мексики в 1836 году, но вышел из состава США перед самой гражданской войной. Линкольн впоследствии признал своеобычную историю Техаса, и штат снова вошел в состав США, но с тех пор всячески культивирует свою самобытность. В 2016 году техасцев спросили, поддержат ли они независимость, если на выборах победит Хиллари Клинтон: 48% сказали "нет", но целых 40% - что "да".



Республика Аляска

Аляска оставалась под властью России до 1867 года, когда ее приобрели США за 7,2 миллиона долларов. При этом статус штата Аляска получила лишь 3 января 1959 года. Партия независимости Аляски (АКИП) - третья по величине в штате. Эта либертарианская, консервативная партия требует отделения. На сегодняшний момент их поддержка невелика.



Гавайи

Гавайи, островной штат далеко в Тихом океане, сильно отличается от остальных. США аннексировали архипелаг после американско-испанской войны в 1898 году, но статус штата дали лишь в 1959 году. Аборигены Королевства Гавайи массово вымерли после контакта со внешним миром, и лишь в последнее время коренное население острова достигло половины от численности 1770 года. Движение за независимость Гавайских островов (ke ea Hawai‘i) добивается независимости или автономии, и в нем много отдельных фракций. Если федерация американских штатов ослабнет, независимость Гавайских островов не исключена.



Другие требования независимости



Вот список других штатов или территорий, где раздаются требования независимости:



Республика Вермонт

Каскадия (обширная территория на тихоокеанском побережье от канадской Британской Колумбии и американских штатов Вашингтон и Орегон до Калифорнии, прим. перев.)



Новая Англия

Республика Лакота (движение индейских активистов из племени лакота, претендует на части штатов Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Вайоминг и Монтана, прим. перев.)



Пуэрто-Рико



Распад империи - процесс болезненный



Как можно заметить, в США есть немало предпосылок для балканизации, и если центральное правительство потерпит крах, не исключено, что возникнут и другие.



Экономика США переживает нелучшие времена. Страна имеет огромный внешний долг и после финансового кризиса практически не выходила в рост. Дряхлеющая империя постоянно проигрывает Китаю на новых фронтах и к тому же одержима проигрышными военными авантюрами, которые еще сильнее подрывают ее экономику.



Любой, кто умеет считать и разбирается в макроэкономике, понимает, что дни империи сочтены. Вопрос не в том, обойдет ли Китай США, а когда. И ответ на последний вопрос - к концу следующего десятилетия.



Возникает другой вопрос: сможет ли империя адаптироваться к новой реальности или она обречена на гибель и сгорит дотла, прихватив с собой остальных?



Это вопрос риторический. Империи не исчезают мало-помалу. Они взрываются либо рассыпаются.



США сейчас - Западная Римская империя перед самым распадом. У страны неоплатный долг, который к тому же растет в геометрической прогрессии. Ее валюта по сути ничего не стоит, но поддерживается военной гегемонией. Страна ведет войну за войной, но все их проигрывает. Граждане страны в них участвовать не хотят, поэтому приходится набирать наемников. Соперники обгоняют США тут и там. В стране 40 миллионов безработных, и к стране подкрадывается голод. Добавьте вооруженных ополченцев и традицию решать конфликты оружием - у вас получится взрывоопасный коктейль.



Правящий класс в США решил заложить дом и все поставить на красное. "Неоконы" намерены решать проблемы войной. Но загвоздка в том, что такая война уничтожит сами США. Ничуть не легче оттого, что неприлично богатые граждане повадились скупать ядерные бункеры класса люкс.



Но ликвидировать гегемонию Америки не так-то просто. В современном мире владычествует империя Соединенных Штатов. Все глобальное производство, денежная система, мировая торговля, сельское хозяйство, энергетическая система - везде верховодят США. Если США распадутся, развалится и глобальная система. После распада Римской империи Европе потребовалось целых 1 400 лет, чтобы производство, наконец, вышло на прежний уровень.



Соединенные Штаты сейчас все больше напоминают Западную Римскую империю в ее последние дни. Войны выигрывают варвары, ее валюта ничего не стоит, промышленность в жалком виде, инфраструктура рушится, соперники вырываются вперед по всем фронтам, на Парнасе правящий класс никак не соберется, а политический упадок выходит на новый уровень. Как долго протянет такая страна до взрыва? Ответ: это случится намного быстрее, чем рухнула Западная Римская империя.