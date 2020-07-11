Суточный рекорд роста КОВИД в Узбекистане - 486

10:01 12.07.2020

Новый рекорд случаев COVID-19 за день - 486

В Узбекистане обновлен рекорд дневного прироста выявленных случаев коронавируса - 486, их общее число превысило 12,5 тысячи.

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11 июля в Узбекистане обновлен рекорд дневного прироста выявленных случаев коронавируса COVID-19. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за день число случаев выросло на 486, достигнув 12513.



Из 111 последних случаев 34 подтверждено в карантинном центре под Ташкентом (все - прибывшие из-за рубежа), 62 - в Андижанской области (43 - бывшие в контакте с инфицированными и взятые на карантин, 19 - среди населения), 15 - в Самаркандской области (все - контактировавшие).



В целом из 486 случаев за день 391 выявлено в карантинных учреждениях и 95 - среди населения.



В течение дня выписано 193 пациента, вылечившихся от коронавируса. Общее число выздоровевших составило 7723 (61%).



Число умерших пациентов с коронавирусом, о которых сообщено официально, за день увеличилось на 3 и достигло 57.



Сейчас на лечении находится 4733 пациентов, состояние 45 из них тяжелое, 7 - крайне тяжелое.



Источник: Минздрав.