Восстали и добились роспуска по домам обитатели Уртасарайского карантин-концлагеря под Ташкентом

13:17 12.07.2020

ИЗ-ЗА БУНТОВ В КАРАНТИННОЙ ЗОНЕ ПОД ТАШКЕНТОМ ПОСТОЯЛЬЦЕВ СТАЛИ РАЗВОЗИТЬ ПО ДОМАМ. НОЧЬЮ И БЕЗ СПРАВОК



Воскресенье, 12 Июля 2020



9 июля, поздно вечером, узбекистанцев, помещенных на карантин в контейнерный лагерь в поселке Уртасарай Юкоричирчикского (Верхнечирчикского) района Ташкентской области, начали оперативно развозить по домам, сообщает 11 июля "Озодлик" со ссылкой на собственные источники.



По информации радиостанции, людей вывозили из медкомплекса в 7 автобусах, каждый из которых вмещал 55 человек. Один из таких моментов как раз и зафиксирован на предоставленной редакции видеозаписи, где обитателей "взбунтовавшегося" 23-го блока усаживают в них.



"Людей из карантинного лагеря выпустили без какой-либо справки о состоянии здоровья (что является грубым нарушением установленных правил - ред.). Они просто освобождают места в карантинном лагере" - цитирует радио одного из своих собеседников, содержащихся в "Уртасарае".



Днем ранее практически все СМИ сообщили о том, что в самом большом в стране комплексе фильтрации и профилактики коронавируса "Уртасарай", что под Ташкентом, накануне произошел самый настоящий бунт, инициаторами которого поначалу были женщины. По их словам, несмотря на то, что двухнедельное содержание в изоляции у них уже давно закончилось, их продолжают держать взаперти без объяснения причин, иногда даже "забывая" кормить сутками (а многие ведь там с маленькими детьми).



На видеозаписях, растиражированных в соцсетях, видно, как изможденные от долгого пребывания в карантине люди пытаются самостоятельно открыть запертые на замок железные ворота, стуча по ним ногами и требуя выпустить их на волю. Вместо адекватного ответа от охранников по ту сторону ворот слышатся лишь ругательства вперемешку с отборным матом.



Позже подробностями, предшествовавшими истории с развозом по домам, поделились журналисты "Озодлика", обратившие внимание на то, что "бунты", начавшиеся 8 июля в 15-м блоке, к следующему дню перекинулись и на 23-й блок.



С их слов известно, что к настоящему времени уже все проживавшие в упомянутых двух блоках "строптивые" постояльцы отправлены по домам.



Карантинная зона Уртасарай



Примечательно, что инцидент в "Уртасарае", вышедший за рамки закрытой зоны, вынужден был прокомментировать в СМИ замминистра здравоохранения Улугбек Сабиров, заявивший, что, "если у кого-то из 4-х человек, проживающих в одной комнате, выявится заболевание, его сразу же переводят в другое место", и, мол, карантин при этом для оставшихся трех человек "немного продлевается".



Далее чиновник начал сетовать: "Однако у людей не хватает терпения. Им не нравится, что срок принудительного карантина приходится продлевать. Поэтому некоторые устраивают бунт, заявляя, что их удерживают в карантинной зоне дольше, чем других".



По мнению замминистра, "до сих пор срок карантина составлял 14 дней, а по решению специальной комиссии был сокращен на 10 дней". Признавая тот факт, что "людям здесь тоже нелегко", Сабиров постарался свести их недовольство к банальной скуке: "Один-два дня посмотрят телевизор, а потом им становится скучно" (вот оно в чем дело!). И наотрез отказался признавать факт голодания (о котором упоминала женщина-казашка или каракалпачка в видеозаписи от 8 июля), утверждая, что это неправда: "Здесь условия хорошие, в каждой комнате есть кондиционер, телевизор, санузел, то есть условия как дома".



Между тем, собеседники "Озодлика" поведали в интервью о таких вещах, от которых по-настоящему становится неуютно. К примеру, о том, что "поступил приказ "сверху" не выпускать людей отсюда", и связано это якобы с тем, "чтобы не открывать границы". "Скопившихся на границе узбеков не пускают в страну под предлогом того, что в карантинных зонах нет свободных мест (к настоящему времени их уже впустили - ред.). Например, в 15-м блоке карантинной зоны "Уртасарай" 30-40 процентов контейнеров пустуют. Люди устроили бунт, так как решили, что их удерживают здесь специально. Мы боимся, что люди, приехавшие сюда абсолютно здоровыми, могут заразиться инфекцией! Мы не остались голодными, еда тут неплохая. Просто нам не говорят точную дату выписки. И сегодня по этой причине в карантинном лагере подняли бунт", - передают журналисты слова одного из собеседников из карантинного комплекса "Уртасарай", с которым им удалось пообщаться 9 июля.



Напомним, резонансные волнения в самой большой в стране карантинной зоне "Уртасарай" площадью в 55 гектаров (здесь 24 блока и 3467 четырехместных контейнеров, вмещающих более 20 тысяч человек) произошли 8-9 июля.



Их причиной стало не отсутствие еды или плохое питание в карантинном лагере, а неизвестность относительно сроков окончания принудительной изоляции. Поскольку многие постояльцы находились в вынужденном заточении по 18-20 дней, а то и больше, вместо предусмотренных правилами двух недель.



По признаниям людей, хаос, который творится в этом медлагере с результатами анализов на наличие коронавируса (никто не знает, когда придут анализы: они могут быть утеряны или прийти с недельным опозданием, затем процесс может начаться заново - а это дополнительные дни утомительного ожидания) и приближенные к пребыванию за тюремной решеткой условия, вынуждают их жить в постоянном стрессе…



Соб. инф.