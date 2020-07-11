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В Ташкенте распространились слухи "о заинтересованности чиновников от медицины в наличии больных коронавирусом"
13:20 12.07.2020

Суббота, 11 Июля 2020

Несколько дней назад в семью, проживающую на массиве Тузель в Яшнабадском районе Ташкента (бывший массив 40 лет Победы), явилась группа медиков из обслуживающей участок местной поликлиники. Формальной целью визита было выражение соболезнования в связи с кончиной главы семейства от острого инфаркта миокарда, а неформальной - попытка уговорить родственников покойного подменить зафиксированную в диагнозе причину смерти на "ковид".

Проще говоря, состряпать ложное свидетельство о смерти, согласно которому, человек ушел из жизни из-за заболевания короновирусом.

Участники этой необычного происшествия, попросившие нас не упоминать их имена, утверждают, что за предполагаемую "сделку" медики предложили щедрое вознаграждение - ни много ни мало 2000 долларов, но, к своему удивлению, получили от близких усопшего (глубоко верующих людей) категорический отказ.

Мы не можем подтвердить это сообщение, однако хотелось бы обратить внимание, что из разных концов города в последнее время поступают схожие вести, да и в социальных сетях люди делятся подобными же историями.

"Странные вещи происходят в Ташкенте. Мне рассказали, что врачу предлагали взятку в сто долларов за диагноз "ковид". Вероятно, это было больничное начальство. Можно предположить, что медучреждения, где выявлены такие больные, получают большие средства на борьбу с коронавирусом. А нет больных - нет и средств";

"В РФ за каждого больного с диагнозом "ковид" медучреждение получает 200 тыс. руб.";

"По слухам, в Нукусе макан-кенес (махаллинский комитет) предлагал одной семье 100 долларов, если дадут согласие пройти лечение от коронавируса на карантине";

"В начале пандемии все испугались реально. И меры были обоснованы. Теперь очухались, приободрились и поняли, что это отличный способ делать деньги! И понеслось...", - пишут интернет-пользователи.

Предположительно на каждого заболевшего выделяются или дорогостоящие лекарства (которые можно продать "налево"), или большие денежные суммы, а, возможно, и то, и другое одновременно. Так что традиционные приписки, похоже, теперь имеют место и в этой сфере.

Соб. инф

Источник - asiaterra.info
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