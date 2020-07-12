Антиправительственное восстание в Болгарии возглавил... президент Радев

13:56 12.07.2020

Кризис в Болгарии: президент возглавил протест

Президент Болгарии возглавил антиправительственный протест



В Болгарии разгорелся, пожалуй, самый серьезный за последние несколько лет политический кризис. Президент вступил в открытое противостояние с правительством, обвинив кабинет в связях с мафией и возглавив уличный протест. Толчком к началу этой истории стала провокация крупного политика с установкой болгарского флага на частном пляже.





В четверг, 9 июля, на улицы Софии вышли сотни людей, чтобы выразить свой протест против деятельности правительства. Их возглавил президент страны Румен Радев, у которого в последнюю неделю завязалась серьезная перепалка с исполнительной властью.



Причиной протеста стало недовольство населения экономической ситуацией в стране, а также регулярными коррупционными скандалами. Призывы президента Радева, приравнявшего главу правительства Бойко Борисова к члену мафии, только обострили протест.



"Болгарская мафия добилась невозможного и объединила честных людей против нее, - скандировал Радев, явно удовлетворенный тем, что на протест собрались представители самых разных политических взглядов. - Все мы должны изгнать мафию из исполнительной власти, изгнать мафию из прокуратуры, которая используется олигархами самым безжалостным образом в качестве своего щита и для политических репрессий".



Заявления главы государства предсказуемо вызвали критику со стороны осужденных им ведомств.



Главный прокурор страны Иван Гешев обвинил президента в "беспрецедентном давлении" на правоохранительные органы. Обвинения были крайне похожи на те, что выдвигал днем ранее глава государства: "Вчера Радев сказал, что болгарская прокуратура - мафия. Таким образом Радев стал союзником олигархов и политиков, которые ограбили болгарский народ".



Отношения социалиста Румена Радева с правительством ориентирующегося на Европу правоцентриста Бойко Борисова никогда не были хорошими. Однако начало острой стадии конфликта было положено в нынешний вторник достаточно абсурдной по своей сути ситуацией.



Флаг на пляже

Во вторник, 7 июля глава антикоррупционной партии "Да, Болгария" Христо Иванов отправился на пляж в парке Росенец на западном побережье Черного моря, чтобы установить там национальный болгарский флаг.



Казалось бы абсолютно безобидные действия в болгарском политическом контексте оказались серьезной провокацией.



Дело в том, что территория, которую Иванов выбрал для выражения своих патриотических чувств, хотя де-юре и является общественной, де-факто принадлежит Ахмеду Догану - политическому тяжеловесу Болгарии, ранее возглавлявшему турецкую этническую партию.



Когда Иванов прибыл на место, его тут же скрутили бритоголовые охранники в солнечных очках. Его просьбы представиться к "анонимным джентельменам" не увенчались успехом, и даже прибытие полиции не решило проблему: полицейские с охранниками спорить не стали, хотя Иванов документально доказывал, что пляж является общественным. Все это было заснято на камеру.



Иванов прекрасно понимал, что он делает. Доган по-прежнему считается одним из ключевых закулисных авторитетов в болгарской политике. Через свою партию он тесно связан с самым известным членом парламента страны, медиамагнатом Деляном Пеевский.



"Репортеры без границ" описывают Пеевского как "воплощение" сговора между болгарскими олигархами и политиками.



Иванов, будучи бывшим министром юстиции, также недалек от этого мнения. Он утверждает, что Пеевский "находится в центре ядовитого круга, который отравляет правовую систему страны". Свою поездку на "частный пляж" он позже объяснил намерением показать, что олигархи находятся выше закона и для защиты своих интересов используют сотрудников службы государственной безопасности, которыми оказались скрутившие Иванова мужчины.



Их идентифицировал не кто иной, как президент Румен Радев. А после - обратился в прокуратуру, чтобы та проверила прибрежные объекты Догана и установила, почему охраной службы госбезопасности пользуются не имеющие на это право люди.



Прокуратура против

Дальше события развивались стремительно. Главный прокурор Гешев заявил, что его ведомство не собирается "втягиваться в мелкие политические игры", и отказался выполнять просьбу главы государства.



В тот же день прокуратура задержала двух советников Радева, обвинив их в злоупотреблении влиянием и раскрытии гостайны.



Параллельно в кабинетах задержанных советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова прошли обыски. Также прокуратура устроила облаву в зданиях министерства внутренних дел и других органов президентской администрации.



Президент не сомневается: эти задержания стали ответом на его критику в адрес прокуратуры. Главу государства поддержала Болгарская социалистическая партия. "Против президента Радева ведется война с первого дня его избрания, - сообщили в пресс-службе организации. - Управляющее большинство до сегодняшнего дня не приемлет, что может существовать институт, который по-другому мыслит, имеет другие ценности, борется за другие вещи".



Заявления прокуратуры выглядят еще жестче. Гешев потребовал от президента рассказать, знал ли он преступной деятельности своих советников. А также пригрозил возможным преследованием уже в отношении главы государства:



"Единственный недосягаемый человек в Болгарии - именно президент. Мы подождем решения конституционного суда о его иммунитете. Мы готовы подождать и окончания его мандата. Радев уронил престиж всего государства, утверждая, что прокуратура - это мафия".