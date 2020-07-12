На Товузском участке армяно-азербайджанского фронта вновь ожесточенные бои

16:05 12.07.2020

Идут бои на товузском направлении госграницы Азербайджана и Армении, есть потери

Азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку. Есть жертвы с обеих сторон, сообщает Минобороны АР.



Начиная с полудня воскресенья, 12 июля, подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана из артиллерийских установок.



Как говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Азербайджана, имеются потери с обеих сторон.



В настоящее время идут бои на этом направлении. Азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку.



Общественность будет дополнительно проинформирована.