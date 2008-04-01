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"Кулибаевец" Ерхат Искалиев новый главный по пилюлькам в Казахстане (глава "СК-Фармация")
16:15 12.07.2020

Ерхат Искалиев назначен председателем Правления ТОО "СК-Фармация"
Ранее он занимал должность председателя Подкомитета транспортной логистики Национальной палаты предпринимателей.

По согласованию с премьер-министром РК Ерхат Искалиев назначается на должность председателя Правления ТОО "СК-Фармация", сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Ерхат Серикович Искалиев родился в 1976 году в городе Алматы. Окончил Академию банковского дела и торговли университета "Братьев Карич", Высшую школу права "Адилет", Международную академию бизнеса, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Международную школу бизнеса.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Академия Банковского дела и торговли университета братьев Карич (Югославия, 1998); экономист-менеджер в банковском деле, бухучете и аудите;

· Академия Юриспруденции- Высшая школа права "Адилет" (2003, заочно); юрист

· Международная Академия Бизнеса (МАБ) (2007-2009); корпоративный менеджмент

· Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова Алматы (2007-2009); ученая степень к.э.н. (Ph.D), "Финансы, денежное обращение и кредит"

· Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова (2014);

· EUROPEAN UNIVERSITY Business School (EU)/International Business School (IBS) (Астана, Монтро 2012-2015)

· Международная Программа "Doctorate in Business Administration" - DBA Мюнхен

Трудовой стаж:

· Ведущий, главный специалист Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (1998-1999);

· Главный специалист, заместитель начальника управления экономики, заместитель начальника финансового управления Атырауской области (1999-2001);

· Директор департамента финансово-хозяйственного обеспечения Министерства государственных доходов (01.2002-04.2002);

· Заместитель директора департамента государственного долга и кредитования Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2003);

· Директор департамента инвестиционной политики и проектного финансирования ЗАО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (05.2003-10.2003);

· Управляющий директор АО "Банк Развития Казахстана" (10.2003-05.2006);

· Председателя Правления АО "БРК-Лизинг" (05.2006-03.2008);

· Президент АО "Казтемиртранс" (04.2008-07.2009);

· Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (09.07.2009-31.03.2010);

· Советник Президента АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (06.2010-06.2011);

· Вице-президент по логистике акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (09.06.2011-01.2013);

· Советник президента акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (01.2013);

· Генеральный Директор, член Президиума, Член Комитет транспорта, логистики и связи Национальная палата Республики Казахстан (2013-2015);

· Первый Вице-Президент ОАО "Объединенная Транспортно-Логистическая Компания" (2015);

· Директор Отраслевой Дирекции "Транспорт и Логистика" АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (с 2016)

10 июля текущего года Токаев жестко высказался о работе "СК-Фармация". Он поручил провести расследование в отношении компании, а всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности.

В тот же день главы "СК-Фармация" и ФСМС покинули свои должности.

Позже в ходе расширенного заседания правительства Президент заявил о существовании клановых интересах в СК-Фармация.

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Источник - zakon.kz
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