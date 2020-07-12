Врач Президентской клиники Назарбаева-Токаева Павел Шолох умер от коронавируса

22:14 12.07.2020

Врач Президентской клиники Павел Шолох умер от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"12 июля 2020 года на 54-м году жизни вследствие коронавирусной инфекции от нас ушел коллега, верный друг и прекрасный врач Павел Иванович Шолох. Президентская клиника выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Павла Ивановича Шолоха", - сообщается на странице больницы Медицинского центра УДП РК в Facebook.



Павел Шолох - кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, руководитель Центра мужского здоровья Президентской клиники, посвятивший более 20 лет работе в медицине.



"Коллеги и пациенты ценили и уважали Павла Ивановича за доброту и профессионализм.

Светлые воспоминания о нем навсегда останутся в наших сердцах!" - отметили в больнице.