 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.07.2020
22:35  Джо Байден преклонил колено перед протестующими
22:14  Врач Президентской клиники Назарбаева-Токаева Павел Шолох умер от коронавируса
21:57  Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении, - "Взгляд"
16:33  Фонд медстрахования Казахстана возглавил налоговик Токежанов
16:15  "Кулибаевец" Ерхат Искалиев новый главный по пилюлькам в Казахстане (глава "СК-Фармация")
16:05  На Товузском участке армяно-азербайджанского фронта вновь ожесточенные бои
13:56  Антиправительственное восстание в Болгарии возглавил... президент Радев

13:35  Die Welt: Коронакризис сделает из людей современных рабов
13:20  В Ташкенте распространились слухи "о заинтересованности чиновников от медицины в наличии больных коронавирусом"
13:17  Восстали и добились роспуска по домам обитатели Уртасарайского карантин-концлагеря под Ташкентом
12:11  Американские биолаборатории в Казахстане и Узбекистане: тайное и явное, - А.Каюмов
10:01  Суточный рекорд роста КОВИД в Узбекистане - 486
09:10  Могут ли США распасться? - Пол Стейган
09:04  Полвека власти Асадов. Что значат для Сирии Башар и Хафез, - Владимир Карнозов
08:57  Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания
08:51  Святая София стала символом грядущих больших перемен, - Г.Простаков
08:49  Кто кого чпокает? Геи и лесбиянки рассорили эстонское правительство
08:47  Казминздрав потратил 600 млн тенге на... ролики и флешмобы
08:46  Беспорядки в Белграде. Спецслужбы Сербии задержали уроженца Кыргызстана Фурмана
08:45  Бишкек. Скончалась директор образовательного комплекса "Илим" Гайша Ибрагимова
08:43  Элитные авто и апартаменты вместо лекарств. Как работала казахская "СК-Фармация"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Врач Президентской клиники Назарбаева-Токаева Павел Шолох умер от коронавируса
22:14 12.07.2020

Врач Президентской клиники Павел Шолох умер от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"12 июля 2020 года на 54-м году жизни вследствие коронавирусной инфекции от нас ушел коллега, верный друг и прекрасный врач Павел Иванович Шолох. Президентская клиника выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Павла Ивановича Шолоха", - сообщается на странице больницы Медицинского центра УДП РК в Facebook.

Павел Шолох - кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей категории, руководитель Центра мужского здоровья Президентской клиники, посвятивший более 20 лет работе в медицине.

"Коллеги и пациенты ценили и уважали Павла Ивановича за доброту и профессионализм.
Светлые воспоминания о нем навсегда останутся в наших сердцах!" - отметили в больнице.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594581240
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 июля 2020 года №116
- Оперативный штаб по COVID-19 держит ситуацию в регионах под контролем
- "Время измеряется жизнями наших граждан"
- 600 миллионов тенге потрачено на ролики и флешмобы – Айгуль Соловьева
- Что распределяет KEGOC: электроэнергию или деньги среди своих топ-менеджеров?
- Скандал в соцсетях: фармацевтов обвинили в продаже гуманитарной помощи
- Элитные авто и апартаменты вместо лекарств
- Рейтинги казахстанского АО "Зерновая страховая компания" отозваны по просьбе эмитента
- Чума в Монголии и Китае: может ли болезнь угрожать Казахстану - ответ Минсельхоза
- Скончался известный композитор Кенес Дуйсекеев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  