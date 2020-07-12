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Джо Байден преклонил колено перед протестующими
22:35 12.07.2020

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками охвативших Соединенные Штаты протестов против расизма и полицейского произвола. Байден сделал это во время визита в родной город Скрэнтон в штате Пенсильвания.
Джо Байден преклонил колено перед протестующими
"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020

видео тут -
https://inosmi.ru/news/20200710/247733598.html

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протестов, охвативших Соединенные Штаты.

Байден сделал это во время визита в свой родной город Скрэнтон, штат Пенсильвания, 9 июля.

"Сегодня Байден остановился у своего родного дома в Скрэнтоне. Его приветствовала толпа сторонников", - сообщила в Твиттере журналистка Мадлен Ривера. Она опубликовала короткое видео с встающим на одно колено Байденом в защитной маске.

Ряд комментаторов отреагировали на ее пост скептически. Один напомнил, что протестующие требуют лишить полицию финансирования, а Байден окружен охраной. Другой задался вопросом, зачем Байден преклоняет колено посреди пустой улицы. Некоторые иронизируют над словами журналистки о "толпе сторонников", поскольку на записи видны в основном снимающие Байдена представители прессы.

Источник - inosmi.ru
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