В Сети появилось жутковатое видео из кыргызской ковид-больницы

00:26 13.07.2020

Из Кантской больницы ушли все врачи и медперсонал. Пациенты остались одни



Минздрав: В Кантскую больницу направят врачей из других заведений



Происходящее в Кантской, или как она правильно называется - территориальная больница Иссык-Атинского района - судя по всему тот самый ад, о котором ранее говорил заведующий реанимационным блоком столичной "Скорой" Егор Борисов.



Один из пациентов кантской больницы снял и выложил в соцсеть видео - пустые коридоры, ни одного врача или медперсонала. И только палаты под завязку забиты пациентами с коронавирусом и пневмонией.







"Почти сутки никого нет в больнице. Больные просто лежат и все. Нам ничего не сказали. Пустая больница без врачей, без медсестер. Лечение прекратилось. И никто ответов не дает.



По неподтвержденной пока информации, из 80 сотрудников больницы болеют порядка 50. Остальные буквально выбились из сил. Смены этим врачам и медперсоналу нет.



Мы попытались дозвониться до представителей Минздрава, обратились к вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой, которая сейчас курирует "медицинский" блок, но пока что никакой реакции нет.