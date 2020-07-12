|В Сети появилось жутковатое видео из кыргызской ковид-больницы
00:26 13.07.2020
Из Кантской больницы ушли все врачи и медперсонал. Пациенты остались одни
Минздрав: В Кантскую больницу направят врачей из других заведений
Происходящее в Кантской, или как она правильно называется - территориальная больница Иссык-Атинского района - судя по всему тот самый ад, о котором ранее говорил заведующий реанимационным блоком столичной "Скорой" Егор Борисов.
Один из пациентов кантской больницы снял и выложил в соцсеть видео - пустые коридоры, ни одного врача или медперсонала. И только палаты под завязку забиты пациентами с коронавирусом и пневмонией.
"Почти сутки никого нет в больнице. Больные просто лежат и все. Нам ничего не сказали. Пустая больница без врачей, без медсестер. Лечение прекратилось. И никто ответов не дает.
По неподтвержденной пока информации, из 80 сотрудников больницы болеют порядка 50. Остальные буквально выбились из сил. Смены этим врачам и медперсоналу нет.
Мы попытались дозвониться до представителей Минздрава, обратились к вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой, которая сейчас курирует "медицинский" блок, но пока что никакой реакции нет.