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На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль Bonhomme Richard
00:40 13.07.2020

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Не менее 18 моряков получили ранения при пожаре на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на американской военно-морской базе в Сан-Диего, сообщило командование надводными силами ВМС США.

Пострадавших доставили в местную больницу с травмами, не опасными для жизни.

В Twitter пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, что из средней части пришвартованного корабля вырываются клубы темно-серого дыма. Пожар с воды тушат несколько специальных катеров.



Пожарная служба города также сообщила в Twitter, что ее сотрудникам приказали покинуть пирс, по какой причине не уточняется.

Возгорание произошло в 8:30 (18:30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек. Вся команда покинула его, пропавших без вести нет.

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Он относится к универсальным десантным кораблям класса "Wasp" и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение более 28 тысяч тонн, длину свыше 250 метров и ширину 43 метра. Он способен перевозить около 1900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета "Hurrier" и до 46 вертолетов CH-46. Корабль оснащен зенитно-ракетным вооружением.

Источник - РИА Новости
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