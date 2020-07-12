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    Туркменистан   | 
В Ашхабаде пандемии нет, но с ней борются, - В.Панфилова
00:49 13.07.2020

ВОЗ поблагодарила власти Туркмении за противодействие COVID-19

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.07.2020

воз, туркменистан, коронавирус, пандемия, covid 19, здравоохранение, антикризисные меры У аптек в Туркменистане все чаще появляются очереди. Фото с сайта www.azathabar.com
На вопрос, есть ли коронавирус в Туркменистане, нет однозначного ответа: в Ашхабаде заявляют, что в стране все спокойно, но при этом посольство США предупредило своих граждан, что в республике небезопасно и ехать туда не следует, а консульство РФ объявило о прекращении приема посетителей. Можно предположить: Турменистан все-таки не избежал COVID-19, тем более что миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразила руководству республики благодарность за усилия по противодействию пандемии. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает утверждать, что заразу принесло с Арала.

Позиция президента Туркменистана в отношении коронавируса претерпела трансформацию. Вначале он категорически отрицал его наличие, да так, что жителям страны, которые в целях безопасности обзавелись медицинскими масками, сотрудники правоохранительных органов выписывали болезненные штрафы. Затем он советовал народу вспомнить опыт предков и при необходимости окуривать помещения гармалой. Потом опять наступил этап тотального отрицания коронавируса. Но когда беду стало просто невозможно скрывать, то возникла теория "с Арала надуло вирус", а гражданам под страхом опять же штрафов велели без масок из дома не выходить.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с выздоровлением от коронавируса. В телефонной беседе он пытался заручиться поддержкой Назарбаева своей теории о том, что эпидемия COVID-19 в регионе напрямую связана с Аральским морем. Эпидемиологи уже выразили скептическое отношение к этой идее, однако Бердымухамедова их доводы, похоже, не переубедили.

Попытку Бердымухамедова получить поддержку Назарбаева в вопросе аральского происхождения эпидемии, очевидно, стоит рассматривать как желание сохранить лицо. Ведь ситуация может приобрести новые штрихи, если Елбасы всего Казахстана, патриарх всей постсоветской политики пусть и не согласится с аральской версией, но даст добро на ее изучение совместно силами казахских и туркменских ученых, к которым впоследствии могут присоединиться специалисты из других стран.

Собственно, именно об этом и речь в обнародованной части переговоров Бердымухамедова и Назарбаева. Как передает туркменское госинформагентство ТДХ, Бердымухамедов выразил заинтересованность в сотрудничестве ученых двух стран для определения причин возникновения и распространения коронавируса. Согласно сообщению, туркменская сторона считает, что "вирусы могут переноситься воздушными потоками", а экологические проблемы Аральского моря общеизвестны.

Впервые версия о переносе коронавируса ветром и солевыми бурями из Приаралья была обнародована на сайте МИД Туркменистана 7 июля, в день начала работы в Туркменистане миссии ВОЗ (см. "НГ" от 08.07.20). Уже в те дни эксперты, засомневавшись в подобном сценарии, предположили, что Ашхабад как-то пытается выкрутиться из той неловкой ситуации, в которую сам себя же и поставил и отрицанием эпидемии, и неоднократными отказами ВОЗ в допуске делегации на территорию страны.

Парадоксальность ситуации в том, что миссия ВОЗ, продолжающая инспектировать Туркменистан, если и не согласится с "аральской теорией", то вполне может ее "принять к сведению". Во всяком случае, на встрече с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым глава странового офиса ВОЗ Паулина Карвовска выразила благодарность правительству Туркменистана за проявленные усилия в противодействии с COVID-19, включая предложение о создании международного совета ученых-медиков и присоединение страны к "Платформе доступа к технологиям против COVID-19" (C-TAP).

По мнению наблюдателей, дело идет к тому, что может повториться таджикский сценарий – миссия ВОЗ представит правительству Туркменистана доклад, а не объективное описание реальной картины. Таджикистан, согласно оценкам делегации ВОЗ и обнародованной официальной информации, прошел пик заболеваемости коронавирусом за две недели: сейчас в этой стране самый низкий показатель инфицированных в сутки – до 50 человек. Однако, как отметила в интервью изданию "Азия плюс" исполняющая обязанности руководителя странового офиса ВОЗ Бахтыгуль Каррыева, эксперты организации рекомендовали таджикскому правительству увеличить количество тестирований и довести до 3–4 тыс. в день, но рекомендация не выполняется – в районах нет лабораторий, не хватает и самих тестов.

Между тем в Туркменистане эпидемическая ситуация уже заметно осложнилась. Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода") сообщает, что ашхабадские больницы заполнены, пациенты лежат даже в коридорах, врачей не хватает, служба скорой помощи с трудом справляется с вызовами. Стали известны новые случаи смертей. У заболевших симптомы, схожие с симптомами коронавируса: высокая температура, одышка. Многим ставят диагноз – пневмония.

Посольство США в Ашхабаде опубликовало очередное предупреждение об эпидемиологической ситуации в Туркменистане. "Туркменское правительство до сих пор не признало наличие в стране случаев заражения коронавирусом и, вероятно, не признает этого, даже если таковые будут обнаружены", – говорится в сообщении. Согласно данным местных источников американских дипломатов, граждан страны с симптомами COVID-19 тестируют и направляют в карантин в инфекционных больницах. Желающих посетить Туркменистан просят воздержаться от поездки и предупреждают, что туристическая зона "Аваза" была закрыта для отдыхающих до 31 августа в качестве одной из мер, предпринимаемых правительством для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Меры безопасности предприняли консульский отдел посольства России в Ашхабаде и консульский пункт в городе Туркменбаши, с 13 июля прекращающие личный прием посетителей. Об этом сообщается на сайте посольства РФ в Туркменистане.

Источник - ng.ru
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