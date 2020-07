Россия и талибы довели Пентагон до расследования, - И.Субботин

00:50 13.07.2020

В Вашингтоне ищут источник утечек о спонсорах боевиков



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



12.07.2020



В Пентагоне ведется расследование по поводу утечек, которые привели к появлению в New York Times материалов о "сговоре" между российской военной разведкой и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом проинформировал глава оборонного ведомства Марк Эспер. По его словам, выводы газеты не подтверждаются целым рядом ведомств. В то же время лояльные администрации Дональда Трампа чиновники получили шанс "перекинуть" ответственность за скандал на команду экс-президента Барака Обамы. По крайней мере такое впечатление оставляет продолжение истории о "сговоре" в других изданиях.



Эспер заявил, что в его ведомстве выясняют детали обнародования разведданных, которые легли в основу статей New York Times о "русском следе" в финансировании талибов. "Я инициировал расследование с целью выявления "утечек" информации, – сказал Эспер. – Все это наносит ущерб безопасности нашей страны. Наносит ущерб нашим войскам, их безопасности, влияет на наши отношения с другими странами, подрывает нашу национальную политику". Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса, министр обороны уточнил, что выводы New York Times не разделяет целый ряд ведомств, "который не может подтвердить достоверность донесения".



Информация о якобы имевшем место сговоре между РФ и талибами была получена даже не по линии американской военной разведки. Как заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли, "это конкретное осторожное информационное донесение, которое не получило подтверждения". Тем не менее Милли отметил: "Мы годами знали, что Россия была вовлечена в ситуацию в Афганистане в интересах своей национальной безопасности. Россия – не наш друг, и их участие вызывает беспокойство. Мы внимательно следили за этим и принимаем соответствующие меры". По оценкам военачальника, не только РФ, но и ряд других региональных игроков пытаются ситуативно взаимодействовать с радикальными элементами в Афганистане.



Скандал вокруг появления в New York Times соответствующей публикации пока еще не утих. В минувшие выходные Трамп назвал в Twitter статью газеты "информационным вбросом". "У них (журналистов. – "НГ") не было источника. Они это выдумали", – написал глава американского государства. В то же время в недавнем интервью одному из обозревателей газеты Washington Post и телеканала Fox News, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену он поставил под сомнение утверждения, что российская сторона стремится вмешиваться в конфликт в Афганистане. "СССР стал Россией, потому что так серьезно потерпел поражение в Афганистане", – аргументировал Трамп.



Раздражительность Трампа понятна. Материалы американского издания, в которых говорится о том, что российская военная разведка якобы предлагала одной из фракций "Талибана" вознаграждения за убийство военнослужащих расквартированного в Афганистане иностранного контингента, заставляет экспертов и политиков сомневаться в целесообразности мирного соглашения, которое США и боевики заключили в феврале этого года в Катаре. Эти договоренности обязывают членов радикального движения отказаться от нападений на иностранных военных на территории Исламской Республики. На их якобы имеющую место приверженность к устойчивому миру многократно указывала администрация Трампа, защищая свою инициативу.



В связи с этим для президента США, учитывая приближение очередных выборов, крайне важно дистанцироваться от скандала. Хороший повод для этого дала недавняя публикация портала Axios, в которой говорится, что разведывательные данные о "сговоре" российской разведки и талибов появились еще во времена администрации Обамы. Источники издания сообщили, что во время второго срока 44-го президента США в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США велась "активная дискуссия" о подобных "спонсорах" движения "Талибан". Отмечается, что уже тогда американское разведсообщество ставило под сомнение достоверность этих донесений, однако об их существовании было решено не ставить в известность широкую публику.



Отчасти это позволяет спроецировать вину за скандал на администрацию Обамы и задеть претендента на пост главы государства Джозефа Байдена, который тогда был вице-президентом.



В экспертной среде указывают на то, что в прошлом были прецеденты, когда некоторые из лиц, ответственных за российские тайные операции, переоценивали жесткость политической линии Кремля и неоправданно повышали ставки, но сама история New York Times выглядит невероятной. "Я полагаю, что Владимир Путин – рациональный игрок, – заявил "НГ" директор программы Russia Matters при Белферовском центре науки и международных отношений в Гарвардском институте Симон Сараджян. – И мне кажется, что он и коллективное российское руководство мало что могли бы приобрести и определенно больше могли бы потерять, одобрив такую ​​схему. Хотя бы потому, что США рано или поздно узнают о таком заговоре и отомстят".