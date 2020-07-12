Американских вояк, служивших на узбекскй базе Ханабад, повально косит рак

00:53 13.07.2020

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ СМЕРТЕЛЬНО ОТРАВИЛИСЬ НА БАЗЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Американских военных косит рак после службы на авиабазе Ханабад (К2) под Карши в Узбекистане. Это стало известно из рассекреченных документов Пентагона.



Несколько тысяч солдат и офицеров появились на бывшей советской авиабазе в 2001 году по просьбе президента США Джорджа Буша, чтобы принять участие в налетах на Афганистан, где базировала "Аль-Каида" Бен Ладена. Американские власти прекрасно знали, что там прежде уничтожались ракеты, оставшиеся от Советской Армии, и грунт был заражен отходами урана и асбеста. Но эта важная информация была скрыта от воинского контингента, который сегодня расплачивается за преступное утаивание этих данных.



Скандал разразился после того, как заболеваемость у военнослужащих с базы Ханабад превысила в пять раз норму. Документы были рассекречены по просьбе конгрессменов



Стивена Линча и Марка Грина.



В 2005 году после мятежа в Андижане президент Ислам Каримов потребовал от американцев покинуть Ханабад. Он был уверен, что за исламистами стоял Запад. Вашингтон вывез самолетами около 600 участников кровавого восстания, бежавших в Киргизию, самолетами сначала в Румынию, а затем в Канаду и США. Против Ташкента были введены санкции, звучало требование провести международное расследование. Но Россия и Китай заблокировали нападки на Узбекистан в Совбезе ООН.