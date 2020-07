Насколько прочны американские скрепы, - А.Портанский

06:10 13.07.2020 Причины антирасистских протестов связаны не только с расизмом



Об авторе: Алексей Павлович Портанский – профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.



Десятки памятников знаковым деятелям минувших эпох были сброшены или осквернены в последние недели в США, Британии, Франции, других государствах под флагом борьбы против расизма. Что стало истинной причиной этого неожиданно мощного движения? Только ли убийство афроамериканца Джорджа Флойда? Как происходящее сочетается с традиционными американскими ценностями?



Не секрет, что в западных странах в последние десятилетия копился протестный потенциал. Возник неожиданный феномен: впервые после Второй мировой войны новое поколение на Западе живет хуже, чем предыдущее. Выяснилось, что от прогресса глобализации выгоду в основном получили богатые, а средний класс остался на обочине. Во время пандемии в США работы лишились десятки миллионов, а состояние создателя Facebook Марка Цукерберга увеличилось на 25 млрд долл. Усиливающееся неравенство, ощущение несправедливости и отсутствие перспективы создали обстановку, когда любой предлог способен вытолкнуть на улицу тысячи недовольных. Убийство Флойда стало очередным таким предлогом. И наличие антирасистских лозунгов и требований не меняет глубинной основы протеста – люди недовольны своей жизнью. Акты полицейского насилия случались и прежде, и жертвы имели место, не говоря уже о том, что чернокожие сами убивают друг друга куда чаще, чем становятся жертвой насилия полицейских.



Уместно в связи с этим задаться вопросом: каково вообще состояние проблемы расизма в нынешней Америке? В 1963 году Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь, начинавшуюся словами "У меня есть мечта". Спустя полвека на пост президента США был избран афроамериканец Барак Обама. Мечта Кинга сбылась. Во второй половине ХХ века Америка действительно прошла впечатляющий путь в преодолении расовой дискриминации. Но исторические родимые пятна не стираются до конца. Как у нас не стерлось наследие крепостничества (ряд знаковых фигур, как известно, предлагали его возродить в современной России); как пронацистские движения, возникающие то здесь, то там в Европе и мире. В Соединенных Штатах родимое пятно расизма вновь проступило при Дональде Трампе. С начала его президентства количество так называемых групп ненависти, в которые объединяются белые расисты в США, выросло на 55%. Некоторые высказывания Трампа дали повод его противникам также обвинить его в антисемитизме.



Как считают многие зарубежные политологи-американисты, США переживают нынче, возможно, самый тяжелый кризис со времен Второй мировой войны. Ключевой фактор – устойчивая ненависть к Трампу со стороны элиты, которая воспринимает его как выскочку, как человека, исказившего имидж Америки, натравливающего одних американцев на других. Интеллектуалы, либеральная профессура делают все возможное, чтобы он ушел под любым предлогом. Трампом недовольны и многие высшие чиновники – только за первую половину своего мандата он четыре раза полностью сменил свою администрацию. Трамп не объединяет, а раскалывает страну, лжет и апеллирует к самым низменным инстинктам, полагает немецкий американист Кристиан Хакке. Убийство и беспорядки еще больше ускорили переход от американской мечты к американскому кошмару. "Америка разрывается на куски", – уверен Хакке.



Многие в Америке считают Трампа первым президентом, который не является президентом всех американцев, а опирается лишь на свою группу. Импичмент не удался, но противников Трампа это не остановило. И сегодня развернувшиеся в стране протесты даже близкий к руководству Республиканской партии телеканал Fox News объясняет не столько антирасовыми настроениями, сколько попыткой любым путем не допустить еще четырех лет пребывания Трампа в Белом доме.



Расизм и работорговля, несомненно, не красят историю человечества. Но разве осуждение того и другого сегодня должно непременно проходить через предъявление счетов Томасу Джефферсону, Уинстону Черчиллю, Сесилу Родсу и другим? Основатель компании De Beers Сесил Родс, конечно, знаковая фигура британского колониализма, покорившего чуть ли не весь Юг Африки. Но перед смертью в 1902 году он оставил внушительную сумму для студентов из развивающихся стран Африки и других колоний, чтобы они могли учиться, получая стипендию Родса.



Сегодня его памятник в Оксфорде может быть удален со своего места, причем за это выступают в том числе студенты – стипендиаты Родса. Однако первый чернокожий президент ЮАР иначе оценил его личность, учредив фонд "Мандела–Родс" для содействия развитию Африки. Так как в итоге следует судить Родса – как расиста или как деятеля, способствовавшего прогрессу Африки?



Есть немало других примеров, оспаривающих традиционный одномерный взгляд на историю рабства. Гаити – самая бедная, самая неграмотная и хуже всего управляемая страна в западном полушарии. Господствующее в стране верование вуду – это магическая религия, в которой судьбу человека контролируют сотни очень капризных духов. Эта религия лишена этического содержания и, как следствие, является главным фактором той высокой степени недоверия, паранойи, чувства беспомощности и отчаяния, которые характерны для ее поклонников. Корни вуду восходят к бывшей Дагомее, ныне Бенину, – государству в Западной Африке. Показатели доходов, детской смертности, ожидаемой продолжительности жизни для Гаити и Бенина практически идентичны.



Бoльшая часть жителей Барбадоса также ведет свое происхождение из Дагомеи. Однако в отличие от Гаити, которая завоевала свою независимость от Франции в 1804 году в результате восстания рабов, Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966-м, когда потомки рабов, впервые привезенных на остров в первой половине XVII века, уже доминировали в политике и большей части экономики. За три столетия они настолько усвоили британские ценности и институты, что их стали называть афросаксами (Afro-Saxons). Господствующая религия в этой стране – англиканство. Сегодня Барбадос – процветающая демократия, занявшая в 2010 году 42-е место по Индексу развития человеческого потенциала ООН. У Гаити 145-е место (из 169 стран). Истории выхода из рабства одной и другой страны оказались очень разными и по-своему значимыми.



Африканцы, похоже, зачастую адекватнее, чем белые европейцы, относятся к спорным фигурам прошлого. Во Франции залили краской памятник генералу Шарлю де Голлю, причислив его по неведомым причинам к "сторонникам рабства". А в столице Конго Браззавиле мемориал де Голля остается в целости и сохранности. Прессу всего мира обошел снимок памятника Черчиллю перед Вестминстером с надписью "был расистом". А вот согласно опросу, проведенному Би-би-си в 2002 году, Черчилль был признан самым популярным британцем всех времен и народов. В заслугу ему ставят прежде всего его борьбу против фашизма. В обоих случаях бесшабашные осквернители монументов наверняка мало что знали об этих великих деятелях ХХ века.



В Орегоне (США) снесли с постамента статую третьего президента США Томаса Джефферсона: как выяснилось, у него было около 600 рабов, что несомненно, с точки зрения сегодняшней улицы, достаточно для получения ярлыка расиста. А то, что он был одним из отцов-основателей и главной фигурой в создании Декларации независимости Соединенных Штатов, одного из ключевых документов в истории страны, это как бы уже отодвигается на второй план или об этом большая часть толпы вообще не знает.



Один француз, разместивший в Facebook фото разрисованной красками статуи Вольтера, не скрывает своего негодования: эта банда невежд наверняка не знает, кто такой Вольтер и что он боролся за терпимость и равенство, пишет он.



Приведенные примеры можно считать аберрацией памяти, а точнее – невежеством. Расизм сам по себе зло. Невежество позволяет расизму выплеснуться наружу, и тогда зло умножается.



Наконец, самый парадоксальный, если не сказать абсурдный, пример реакции на нынешние антирасистские протесты в США. Под огонь критики попал шедевр Голливуда – фильм "Унесенные ветром", его изъяли из свободного доступа. Спустя 80 лет после его выхода выяснилось, что он "чересчур терпимо" изображает расизм.



Дело не только в том, что фильм завоевал восемь "Оскаров". Именно в этой ленте главная героиня Скарлет О’Хара произнесла слова, которые обрели в Америке экзистенциальный смысл и стали ключевым девизом современной американской нации: "Завтра наступит новый день" (Tomorrow will be another day). Это означает, что ни в какой ситуации нельзя отчаиваться, все образуется, надо только верить в завтрашний день. Американец впитывает эту жизненную установку с молоком матери от рождения, и в дальнейшем оптимизм становится неотъемлемой чертой его натуры. Эту черту метко сформулировал Джон Стейнбек: для бедняка в Америке, писал он, характерным является рассматривать себя "как миллионера, временно находящегося в затруднении". Кстати, это считается самым кратким объяснением невозможности социализма в США.



Если эту идею, блестяще выраженную в "Унесенных ветром", изъять "из свободного доступа", то Америка перестанет быть Америкой. Ибо это часть "американской мечты", контуры которой обозначили отцы-основатели и которая прошла через тяжелые годы Великой депрессии и дожила до наших дней.



Основные элементы "американской мечты", пока еще незыблемы. Их можно назвать "американскими скрепами", или ценностями. Утрата ценностей – катастрофа для любой нации. Россия в ХХ веке получила в этом смысле серьезный урок. Американцы в своей массе далеки от изучения чужих уроков, но то, что Трамп успел основательно извратить американскую мечту и опрокинуть многие ценности, становится для многих из них все более очевидным.



28.06.2020 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594609800

