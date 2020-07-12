Святую Софию опять взяли османы, - К.Кривошеев

08:45 13.07.2020 Власти Турции вернули ключевой достопримечательности Стамбула статус мечети



Кирилл Кривошеев, "Коммерсант", 11 июля



Государственный совет Турции объявил об отмене решения 1934 года, в соответствии с которым Айя-София (собор Святой Софии) была превращена в музей. Теперь памятник мирового значения станет мечетью, как это уже было в годы Османской империи. По мнению собеседников "Ъ" в Анкаре, это решение полностью принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отвечает его текущим политическим целям. Впрочем, уже ясно, что добиться их ему удалось не полностью, а внешнеполитические последствия могут быть весьма серьезными.

Высший административный суд Турции, который также называют Государственным советом страны, вынес решение по иску с требованием пересмотреть статус собора Святой Софии. Истец, глава Фонда исторического наследия и окружающей среды Исмаил Кандемир, утверждал, что решение 1934 года незаконно, так как здание мечети находилось в частной собственности одного из мусульманских фондов (их называют вакфами), и правительство не могло им распоряжаться. Судьи единогласно признали претензии истца обоснованными. Вскоре после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

С VI по XV век собор Святой Софии был символом могущества Византийской империи, после завоевания Константинополя турками в 1453 году - мечетью, а в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка сделало его музеем. Еще в 1991 одно из помещений собора, комнату отдыха султана, открыли для мусульманских богослужений. Однако консервативные круги с тех пор настаивали, что мечетью должно стать все здание.

"Открытие Святой Софии для богослужений не помешает местным или иностранным туристам посещать ее",- заверил накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. При этом он пообещал, что уникальные христианские мозаики на стенах будут сохранены.

Собеседники "Ъ" в Турции убеждены, что на самом деле решение об изменении статуса собора Святой Софии находилось полностью в руках президента Эрдогана.

Так, бывший глава МИД Турции Яшар Якыш в беседе с "Ъ" предположил, что главная цель президента Эрдогана - "оправдать ожидания консервативной и религиозной части турецкого электората".

"Кроме того, значительная часть турецкого общества воспринимает этот вопрос как вопрос национального суверенитета. Следовательно, эти люди убеждены, что другие страны не имеют никакого права указывать Турции, что делать в данном случае",- добавил господин Якыш.

Ранее резкие заявления прозвучали из Афин, где чувствительно воспринимают все новости о византийском наследии в Турции. Так, 10 июня глава МИД Греции Никос Дендиас в интервью телеканалу Skai TV сказал: "Ататюрк не был дураком, когда выбрал именно это решение проблемы. Он имел представление о том, как приблизить Турцию к Западу и современному миру. И именно это было его целью, когда он превратил собор Святой Софии в памятник. Ататюрк делал это не потому, что ему нравились греки, христианство или православие. Он делал это потому, что это было в интересах Турции. По моему скромному мнению, сегодня интересы Турции те же самые". 1 июля сохранить за собором статус музея призвал госсекретарь США Майк Помпео. "Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией, и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор",- сказал он.

Активно комментировала эту тему Русская православная церковь. "Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит, и нашей духовности и истории,- заявил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл.- То, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе". "Обеспокоенность миллионов христиан не была услышана. Все призывы о необходимости чрезвычайной деликатности в данном вопросе проигнорированы",- констатировал в разговоре с "Интерфаксом" глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля отмечала: "Святая София включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы исходим из того, что все требования, связанные с этим статусом, в том числе сохранность и доступность объекта, будут строго соблюдаться". Куда более однозначно высказались накануне депутаты российской Госдумы. Обращаясь к коллегам из турецкого парламента, они призывали их "проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия".

Яшар Якыш убежден, что любое международное возмущение "скоро затихнет", а для своего самого близкого и непримиримого противника - Афин - Анкара сумеет найти контраргументы.

"Сотни мечетей бывшей Османской империи оказались на территории Греции. Некоторые из них превратили в церкви, другие используют как склады, тюрьмы, ночные клубы, выставочные залы, а какие-то вовсе лежат в руинах",- сказал собеседник "Ъ".

Тем не менее господин Якыш убежден, что консенсуса, подобного тому, что возник в российском обществе после присоединения Крыма, властям Турции создать не удастся. "Этот вопрос скорее разделяет турецкое общество, чем объединяет,- уверен бывший дипломат.- Часть людей убеждена, что, если в паре сотне метров от Святой Софии есть открытая для прихожан Голубая мечеть, никакого недостатка места для верующих в этом районе нет. А значит, было бы лучше оставить Святую Софию музеем".

Турецкая оппозиция предпочла не хвалить и не критиковать изменение статуса Святой Софии, а вместо этого призывала не использовать собор с 1500-летней историей для достижения политических целей.

Такую мысль, в частности, выразил Экрем Имамоглу - мэр Стамбула от оппозиционной Республиканской народной партии (ее члены считают себя наследниками идей Мустафы Кемаля Ататюрка).

По мнению живущего в Анкаре эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, такая реакция позволяет предположить, что план Реджепа Тайипа Эрдогана не удался. "Одной из целей пересмотра статуса Святой Софии наверняка было внесение раскола в ряды оппозиционеров,- уверен господин Ахметов.- Среди них есть как религиозные, так и светские люди, которые научились в нужный момент объединяться против власти. Но они не поддались на провокацию". Хотя досрочные президентские и парламентские выборы прошли в Турции лишь в 2018 году, собеседник "Ъ" утверждает, что президент Эрдоган может повторить этот опыт. "Экономическая ситуация в Турции не внушает оптимизма, и поэтому не исключено, что властям придется укреплять легитимность таким образом. Однако они пойдут на это, только если будут уверены в успехе. А если оппозиция сохранит единство, такой уверенности может и не быть",- сказал Тимур Ахметов. Источник - kommersant.ru

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