Два казахстанских врача - Олег Исаев из Кокчетава и Калихан Козбагаров из Актобе стали "Героями труда", посмертно

09:51 13.07.2020

Что известно о награжденном Токаевым погибшем враче из Актобе

С первых дней возникновения очагов коронавирусной инфекции в регионе под руководством Калихана Козбагарова была организована работа по борьбе с ее распространением.



Козбагаров Калихан Есбосынович посмертно награжден Президентом РК званием "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан". Он работал главным врачом ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" Актюбинской области, передает zakon.kz.



Калихану Есбосыновичу было 60 лет. В медицине он проработал 36 лет.



Уроженец Актюбинской области, Калихан Есбосынович окончил Актюбинский государственный медицинский институт, лечебный факультет в 1983 году. По окончании интернатуры на базе областной клинической больницы был направлен в районную больницу Хромтау для работы врачом-инфекцинистом. В 1985 году переведен врачом-невропатологом, работал заведующим отделением.



В последующие годы он работал заведующим Хромтауским районным отделом здравоохранения, главным врачом ГККП "Хромтауская центральная районная больница", главным врачом ГКП на ПХВ "Областная клиническая инфекционная больница".



С первых дней возникновения очагов коронавирусной инфекции в регионе под руководством Калихана Козбагарова была организована работа по борьбе с ее распространением. В этот непростой период он подтвердил что является грамотным специалистом, способным организатором и компетентным руководителем.



Возглавляемая им областная клиническая инфекционная больница приняла и продолжает принимать основной удар по лечению пациентов, в том числе с осложнениями.



В трудовом коллективе пользовался заслуженным уважением и авторитетом. Спасая жизни людей, и отдав свою собственную борьбе с пандемией всегда будет примером для медицинских работников.



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Что известно о посмертно награжденном враче из Кокшетау

Исаев Олег Николаевич входил в число десяти лучших врачей анестезиологов Казахстана.



Исаев Олег Николаевич, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" 13 июля награжден посмертно, сообщает zakon.kz.



За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан", - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

Что известно об Исаеве Олеге Николаевиче?



Он родился в 1967 году в Восточно-Казахстанской области. В 1994 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности: "Лечебное дело". В 2010 году был награжден "Деңсаулық сақтау ісінін үздігі".



Общий стаж работы составляет 26 лет. В Кокшетауской городской многопрофильной больнице проработал 20 лет. С 2006 года являлся заведующим отделением анестезиологии и реаниматологии этой больницы.



За период своей работы в коллективе зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом. Был целеустремленным, волевым, трудолюбивым, искренним, доброжелательным, любознательным, обладал хорошими организаторскими способностями. Проводил обзор и обсуждение в коллективе периодических изданий "Анестезиология и реаниматология", "Вестник интенсивной терапии". Принимал активное участие в работе общества анестезиологов и реаниматологов, выступал с докладами на актуальные медицинские темы. Регулярно публиковал научные статьи сборниках научных работ.

Исаев Олег Николаевич входил в число десяти лучших врачей анестезиологов Казахстана.



С первых дней борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 Исаев Олег Николаевич добросовестно исполнял свой профессиональный долг. Были дни, когда уносила несколько жизней в день, Олег Николаевич оставил свое жилье и специально, добровольно пришел в больницу и более 12 часов на рабочем месте стоял и спасал жизни пациентов. Благодаря его самоотверженному труду, высокому профессионализму, он спасал пациентов, которые были обречены и ему это удавалось. Видя страдания людей, смерть, уносившую жизни, сопереживал и тем самым перенес большой психологический стресс, что впоследствии отразился на снижении защитных свойств его организма.

Его личный героический подвиг, его бесценный труд, труд врача, всегда будет примером для всех медицинских работников. Спасая жизни людей, он отдал свою жизнь в борьбе с пандемией.