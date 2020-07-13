30-летний Оралов стал вице-министром информации и общественного развития Казахстана

10:03 13.07.2020

Бывший замакима Павлодарской области получил новую должность

Оралов стал вице-министром информации и общественного развития.



Асхат Оралов получил новую должность, сообщает zakon.kz.



Постановлением Правительства РК Оралов Асхат Раздыкович назначается на должность вице-министра информации и общественного развития РК.



Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.



Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.



Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.



2013-2016 гг - старший специалист отдела Протокола Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.



С 2014 по 2016 годы - Первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан".



2016-2017 гг - и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны".



2017 - 2018 гг - руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны".



С января по август 2018 года - директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.



С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем Председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.



С апреля 2019 по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.