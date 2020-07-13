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10:03 30-летний Оралов стал вице-министром информации и общественного развития Казахстана
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|30-летний Оралов стал вице-министром информации и общественного развития Казахстана
10:03 13.07.2020
Бывший замакима Павлодарской области получил новую должность
Оралов стал вице-министром информации и общественного развития.
Асхат Оралов получил новую должность, сообщает zakon.kz.
Постановлением Правительства РК Оралов Асхат Раздыкович назначается на должность вице-министра информации и общественного развития РК.
Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.
Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.
2013-2016 гг - старший специалист отдела Протокола Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.
С 2014 по 2016 годы - Первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан".
2016-2017 гг - и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны".
2017 - 2018 гг - руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны".
С января по август 2018 года - директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем Председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.
С апреля 2019 по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.