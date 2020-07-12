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Правозащитники призвали Азербайджан и Таджикистан не блокировать назначения в ОБСЕ
11:26 13.07.2020

Обе страны выступили против переназначения Арлема Дезира представителем ОБСЕ по свободе прессы

Десятки организаций, наблюдающих за соблюдением свободы прессы, призывают Азербайджан и Таджикистан отказаться от попыток заблокировать повторное назначение ведущего должностного лица ОБСЕ по правам человека.

Международные правозащитные организации дали высокую оценку французскому дипломату Арлему Дезиру, назначенному представителем ОБСЕ по свободе прессы, как убежденному стороннику свободы прессы в странах ОБСЕ.

В конце июня МИД Азербайджана, который входит в ОБСЕ, заблокировал предварительное продление мандатов всех высших должностных лиц ОБСЕ и

направил письмо с заявлением протеста по поводу ожидаемого переназначения Дезира.

В пятницу около 30 международных организаций, во главе с лондонской Article19, направили открытое письмо официальным лицам Азербайджана и Таджикистана, в котором осудили их попытки "ослабить важную надзорную функцию" мандата ОБСЕ.

"Как показала пандемия COVID-19, обеспечение свободы СМИ сейчас как никогда важно", – заявили десятки подписавшихся организаций, включая "Репортеры без границ", Комитет по защите журналистов, Европейский центр свободы прессы и СМИ, Freedom House и Европейскую федерацию журналистов.

"Мы настоятельно призываем правительства Азербайджана и Таджикистана и все государства-участники ОБСЕ выполнить свои международные обязательства и поддержать продление мандата Дезира до его истечения 19 июля", – говорится в письме.

Поскольку структура ОБСЕ основывается на принципе консенсуса, даже один голос, поданный против, может сорвать назначение.

Пит Кобус
12.07.20

Источник - golos-ameriki.ru
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