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Армии Армении и Азербайджана продолжают артиллерийскую дуэль на Товузском участке фронта
11:33 13.07.2020

Армия Азербайджана показала уничтожение огневой позиции ВС Армении

Дмитрий Зубарев

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

"Напряжение на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалось в ночь на 13 июля. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника", – передает официальный сайт минобороны Азербайджана.

Там добавили, что во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид-оглы.

"В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях", – заявили в военном ведомстве Азербайджана.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.

видео огневого поражения армянских позиций тут -
https://vz.ru/news/2020/7/13/1049656.html

Источник - vz.ru
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