Армии Армении и Азербайджана продолжают артиллерийскую дуэль на Товузском участке фронта

11:33 13.07.2020

Армия Азербайджана показала уничтожение огневой позиции ВС Армении



Дмитрий Зубарев



Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.



"Напряжение на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалось в ночь на 13 июля. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника", – передает официальный сайт минобороны Азербайджана.



Там добавили, что во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид-оглы.



"В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях", – заявили в военном ведомстве Азербайджана.



Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.



В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.



Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



видео огневого поражения армянских позиций тут -

https://vz.ru/news/2020/7/13/1049656.html